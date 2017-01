Jaco Geurts haalde CDA-congres naar Barneveld

BARNEVELD - Dit weekend was het landelijke CDA-verkiezingscongres in Barneveld. CDA-Kamerlid Jaco Geurts haalde het congres naar zijn woonplaats. De Barnevelder liet het dan ook niet na tijdens zijn inbreng op het podium zijn regio te promoten. "Het CDA-congres is een prachtige gelegenheid om de provincie Gelderland te promoten. Dankzij de diversiteit aan inwoners, bosrijke gebieden, mooie landschappen en waterrijke gebieden een bezoek meer dan waard."

Ook sprak Geurts zijn enthousiasme uit over de locatie. Het CDA-congres werd namelijk gehouden in de pas geopende Midden Nederland Hallen. Geurts: "Dit spiksplinternieuwe congrescentrum is perfect als congreslocatie voor de grootste ledenpartij van Nederland. De CDA-leden komen uit heel het land en Barneveld is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer."

Bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart is Geurts wederom de Gelderse kandidaat voor de Christendemocraten. Zijn speech is te zien op zijn Facebookpagina.