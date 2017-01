DVV start nieuwe jaar met verlies

VOORTHUIZEN - In de eerste wedstrijd na de winterstop mochten de dammers van Dam Vereniging Voorthuizen(DVV) in de achtste ronde van de Gelderse Hoofklasse het opnemen tegen de dammers van DC Nijmegen. Traditioneel getrouw heeft DVV het altijd lastig in Nijmegen. Zoals wel vaker traden de Nijmegenaren tegen DVV met hun sterkste opstelling aan. Zoals wel vaker de laatste jaren keerden de Voorthuizenaren zonder punten terug naar Voorthuizen.

Jaap van Hierden sr speelde goede partij tegen Anton Janssen. Van Hierden gaf Janssen het centrum en wist gedurende de partij het centrum terug te veroveren waarna klassiek spel ontstond. Beide heren beheersen dit speltype uitstekend. Er werden beide kanten geen fouten gemaakt waarna de heren remise overeeen kwamen. Aalt van de Kuilen kwam tegen Jean van Ingen goed uit de opening. Van de Kuilen leek voordeel te krijgen maar in het middenspel verwaterde deze. Het eindspel wat overbleef leverde geen winnaar op.

Jaap van Hierden jr verloor onverwacht van Jan Jacobs. Van Hierden speelde een goede partij maar zijn tegenstander kende het speltype ook en verbruikte minder tijd dan Van Hierden. In het late middenspel moest Van Hierden sneller zetten waardoor hij nadeel kreeg. Dit nadeel wist Jacobs goed te benutten en zette hiermee de Nijmegenaren op voorsprong. Jan Bloemendal en Kees Hazen kende een vlammende opening. Beide heren gingen fanatiek in de aanval. Bloemendal moest in het middenspel dit afbreken waarmee veel schijven van het bord verdwenen. In een mindere stand wist Bloemendal nog wel op dam te komen maar het eindspel was niet meer te redden.

Topscoorder Henri van Hierden en zijn tegenstander Gerard Martens lieten elkaar in het begin van de partij met rust. Vanaf het middenspel leek Van Hierden langzaam de grip op de partij te krijgen. Door een onnodige ruil maakte Van Hierden het zichzelf lastig. Het eindspel wat later ontstond speelden beide heren heel secuur, uitslag: remise. De kopman van DVV, Erwin van Hierden trof de kopman van DC Nijmegen, Rienk van Marle. Beide heren waren zeer aan elkaar gewaagd. Toch wist Van Hierden licht voordeel te behalen maar dit bleek niet voldoende voor de winst.

In de laatste twee partijen die bezig waren leek een gelijkspel nog haalbaar. Stijn Overeem speel een mooie partij tegen Hans Ladage en Arwin Lammers had ondertussen voordeel bereikt tegen Denise van Dam. Als eerst was Overeem klaar. Na een spannende opening kreeg Overeem groot voordeel. In het eindspel liet Overeem zijn tegenstander ontsnappen en moest zich tevreden stellen met remise. Ook Lammers wist geen winst te behalen. In een vier om twee eindspel nam hij de verkeerde keuze waarmee hij zijn schijven blokkeerde. Ook deze partij eindigde in remise.

Uiteindelijk gingen de DVV'ers na huis met een onnodige nederlaag. Na drie nederlagen op rij wordt het voor de Voorthuizenaren tijd om weer eens punten te pakken. Op dinsdag 24 januari komt titelkandidaat WSDV Wageningen op bezoek. Het zal opnieuw een lastige wedstrijd worden maar de Voorthuizenaren zullen er alles aan doen om de punten in Voorthuizen te houden.

DVV 2 onderuit tegen kampioen

Het tweede team van Dam Vereniging Voorthuizen trad afgelopen vrijdag tegen de koploper van de tweede klasse regio Noord, DES Lunteren 2. Dit team had stond met vier overwinningen en één gelijkspel bovenaan. Met een overwinning zouden zij deze avond tot kampioen worden gekroond. De wedstrijd starte met een remise tussen Henk Hendriksen en talent Johan Top. Wim van de Berg moest het onderspit delven tegen talent Jeroen van de Brink. Ook Jelte van Lokhorst en Teus Klok wisten geen punten te halen tegen respectievelijk, Erwin Jochemsen en Jan Heij. Uiteindelijk werd het een 7-1 nederlaag voor de Voorthuizenaren huiswaarts en door dit resultaat zijn de dammers van Lunteren KAMPIOEN!

Gedetailleerde uitslagen:

DCN Nijmegen – DVV Voorthuizen 10-6; Erwin van Hierden – Rienk van Marle 1-1; Jean van Ingen – Aalt van de Kuilen 1-1; Hans Ladage – Stijn Overeem 1-1; Jan Jacobs –Jaap van Hierden jr 2-0; Gerard Martens – Henri van Hierden 1-1; Denise van Dam – Arwin Lammers 1-1; Kees Hazen – Jan Bloemendal 2-0; Anton Jansen – Jaap van Hierden sr 1-1;

Uitslagen Gelderse Hoofdklasse ronde 8:

BDSV Barneveld – DCL Lent 4-12; DCN Nijmegen – DVV Voorthuizen 10-6; DCH Hengelo – DCH Harderwijk 11-5; DV VBI Huissen – DCH Heteren 14-2; WSDV Wageningen – DZW Warnsveld AFG; CTD Arnhem – WSDV Wageningen 2 8-8;

Stand:

1. DV VBI Huissen 8-15; 2. WSDV Wageningen 7-13; 3. DC Lent 8-12; 4. DVV Voorthuizen 8-10; 5. CTD Arnhem 8-9; 6. DC Harderwijk 8-8; 7. DCH Hengelo 8-8; 8. DZW Warnsveld 7-6; 9. DCN Nijmegen 8-6; 10. WSDV Wageningen 2 8-5; 11. DCH Heteren 8-2; 12. BDSV Barneveld 8-0;

Gedetailleerde uitslagen:

DES Lunteren 2 – DVV Voorthuizen 2 7-1; Erwin Jochemsen – Jelte van Lokhorst 2-0; Jeroen van den Brink – Wim van de Berg 2-0; Johan – Top Henk Hendriksen 1-1; Jan Heij – Teus Klok 2-0;

Uitslagen tweede klasse regio Noord ronde 6:

BDSV Barneveld 2 – Kroonschijf Ede 2 5-3; DCE Ederveen 2 – WSDV Wageningen 3 4-4; DES Lunteren 2 – DVV Voorthuizen 2 7-1;

Stand:

1. DES Lunteren 2 5-9; 2. Kroonschijf Ede 2 5-6; 3. DCE Ederveen 2 5-6; 4. WSDV Wageningen 3 6-6; 5. DVV Voorthuizen 2 5-4; 6. BDSV Barneveld 2 5-3; 7. VRD Renkum 2 5-2;