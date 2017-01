Nieuwe website voor Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld

BARNEVELD - De website van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld is vernieuwd. De informatie op de website – voor ouders, jongeren, kinderen en professionals – is beter toegankelijk. Binnenkort wordt de website uitgebreid met een digitale sociale kaart waar alle organisaties – die zich op een of andere manier bezig houden met jeugd en gezin – zich presenteren.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld is hét adres voor iedereen met vragen over opgroeien, opvoeden en gezinsondersteuning. Het CJG Barneveld is vrij toegankelijk; dat betekent dat iedereen, zonder verwijzing van gemeente of huisarts, bij het CJG terecht kan voor deskundig advies.

Communicatie

Het CJG Barneveld vindt het belangrijk dat ouders, kinderen, jongeren en professionals weten wat het CJG Barneveld doet en met welke vragen zij bij het CJG Barneveld terecht kunnen. De nieuwe website is een van de manieren waarop het CJG Barneveld communiceert en informeert ouders, kinderen en jongeren over tal van onderwerpen die met opgroeien en opvoeden hebben te maken. De webteksten zijn afkomstig van Opvoeden.nl.

Naast de website organiseert het CJG Barneveld tal van activiteiten, zoals workshops en cursussen over opgroeien, opvoeden en gezinsondersteuning.

Het gratis inloopspreekuur (iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur) wordt door steeds meer inwoners ontdekt als een laagdrempelige manier om met het CJG in contact te komen.

Sociale kaart

De nieuwe website van het CJG Barneveld wordt binnenkort uitgebreid met een sociale kaart; dat is een overzicht van alle lokale organisaties die zich op een of andere manier bezig houden met jeugd en gezin. Zij krijgen deze week een brief waarmee zij zich voor deze sociale kaart van het CJG Barneveld kunnen aanmelden; dat is ook mogelijk via de website.