Oecumenische eredienst in de Lutherse kerk

EDE - Afgelopen zondag, 15 januari, vond een bijzondere oecumenische eredienst plaats in de evangelisch-lutherse gemeente in Ede. In het kader van het programma Luther500 werd als afsluiting van het tweede weekend een gezamenlijke eredienst gehouden waar leden van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap in Ede bij waren uitgenodigd.

Pastor Hans Lucasssen en dominee Lieke van Zanden trokken samen op tijdens deze eredienst. Samen bidden en samen zingen, ook in combinatie met de lutherse cantorij.

Hoogtepunt tijdens de dienst was de gezamenlijke viering van het heilig avondmaal, waarbij Van Zanden voorging en de verbondenheid tot uitdrukking kwam in het samen zingen en delen.

Zeker aan het begin van de gebedsweek voor eenheid onder de christenen was dit een bijzonder moment. In deze gezamenlijke dienst vielen de onderlinge verschillen weg en waren de aanwezigen een christelijke eenheid. Er is tenslotte meer dat ons bindt, dan wat ons scheidt. Net als tijdens de dienst in Lund op 31 oktober 2016, waar paus Franciscus en kardinaal Koch aanwezig waren om het begin van het reformatiejaar te vieren met de afgevaardigden van de Lutherse Wereldfederatie (LWF). Dat moment werd ook aangehaald door Hans Lucassen aan het begin van zijn preek. Een preek over de bruiloft te Kana en het water dat veranderde in wijn, over vertrouwen en samen op weg gaan.

Hans Lucassen is geen onbekende in de lutherse gemeenschap in Ede. Hij heeft lange tijd een vesper verzorgd tijdens de stille week, de week voor Pasen.

Tijdens het eerste weekend van maart, het begin van de veertigdagentijd, wordt het volgende weekend in het kader van Luther500 georganiseerd. Meer informatie: www.elg-ede.nl.