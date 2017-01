De Laatste Reformatie baant zich een weg buiten de bestaande kerken om

Sinds kort is in Voorthuizen een vestiging van De Laatste Reformatie actief. Vanuit het pand aan de Hoofdstraat worden discipelschapstrainingen gegeven en zijn straatteams actief in de regio.

Door Leo Polhuys

VOORTHUIZEN – De beweging werd in 2011 opgericht door de Deen Torben Sondergaard en sindsdien bezig aan een opmars door heel Europa. In Nederland gaat de groei het hardst. Sebastiaan Hoogers, één van de leiders van de school, heeft zijn baan bij de politie opgegeven om zich te wijden aan het werk, waarin ook zijn vrouw actief is. ,,In de traditionele kerken is nog maar weinig terug te vinden van het principe uit Handelingen zoals samen delen, het verrichten van wonderen en tekenen, het uitdrijven van demonen en bidden voor genezing. Dat is wel wat Jezus ons leerde, maar meestal is dit naar de achtergrond gedrongen en zijn mensen passief. Dat komt ook door de kerkstructuur waarbij alles van bovenaf wordt bepaald. Wij geloven dat wat in Handelingen staat, ook voor vandaag is. Kerken, of ze nu protestants, katholiek of evangelisch zijn, hebben allemaal de neiging een instituut te worden dat in stand gehouden moet worden. Er ontstaan vanuit De Laatste Reformatie ook kleine huisgemeenten die erop gericht zijn elkaar op te bouwen als volgeling van Jezus.''

Volgens Hoogers reageren mensen in Voorthuizen, Barneveld of andere plekken in de regio verschillend op de straatteams. ,,We vragen of we mogen bidden voor genezing en het evangelie mogen delen. Soms genezen mensen spontaan zoals een mevrouw die opstond uit een scootmobiel, anderen komen tot geloof en willen gedoopt worden, weer anderen zijn onverschillig. Sommigen denken dat het gebed niet aan hen is besteed maar wij zijn er voor iedereen. Wij willen gebed en genezing integreren in het dagelijkse leven. Om een voorbeeld te noemen: als ik bij een benzinepomp iemand zie, die trekt met zijn been, kan ik naar hem toe gaan en vragen of ik voor hem mag bidden, ook al zijn we niet ,,officieel'' met het straatwerk bezig. Dat doen we overigens twee aan twee, zoals Jezus ook Zijn discipelen uitzond.'' Vanuit Voorthuizen worden ook discipelschapstrainingen verzorgd. Deze trekken mensen uit heel Europa. Ook kunnen You Tube cursussen worden gevolgd.

Ontmoeting

Ds. Marthijn van Leeuwen van de Hervormde Gemeente Voorthuizen nam enkele maanden geleden het initiatief tot een gesprek. ,,Aanleiding was dat ik tijdens het boodschappen doen op straat werd benaderd door twee mensen, die vroegen of ik ook ergens last van had. Ik antwoordde ontkennend Mijn hele lijf werd als het ware ,,gescand.''. Op een gegeven moment zei ik dat ik ook maar een sterfelijk mens was en daar ging men meteen op in. ,,Of ik ook geloofde?'' Ik werd vriendelijk benaderd maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat men mij slechts zag als middel. Men wil iemand zo snel mogelijk tot geloof brengen, liefst nog dezelfde dag dopen en discipel maken, zonder dat men hem kent. In de Bijbel lees ik echter dat Jezus met ontferming was bewogen toen hij de schare zag… Hij was oprecht geïnteresseerd en gebruikte mensen niet als middel. Ik had ook al signalen gehoord van gemeenteleden, die op straat waren aangesproken en zich geïntimideerd voelden. Ik vind het argument dat traditionele kerken niet bidden voor genezing veel te kort door de bocht. Want dat gebeurt wel degelijk, ook bij ons. Bovendien vind ik het geen goede zaak, dat zo'n groep zomaar begint zonder voorinformatie of overleg. Voorthuizen is een plaats waar de kerken gelukkig heel goed en regelmatig samenwerken. Overigens denk ik dat de beweging zelf toch ook niet aan een bepaalde organisatievorm ontkomt, getuige het feit dat men mensen doopt en avondmaal viert.''

De predikant geeft toe dat ook traditionele kerken best wat kunnen leren van bewegingen als De Laatste Reformatie. ,,Zij wijzen ons op dingen die misschien best beter kunnen of weer aangescherpt kunnen worden.'' De ontmoeting vond plaats in november in Bethabara met pastores van vrijwel alle kerken, van Rooms-Katholiek tot evangelisch. ,,Het was een erg goed gesprek. Wij hebben onze bezwaren geuit en daar werd met kwetsbaarheid en vanuit een verzoenende houding op gereageerd. Dat neemt niet weg dat onze inhoudelijke zorgen blijven bestaan.''