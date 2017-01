Nieuwjaarsconcert Urker Mans Formatie in Oude Kerk

BARNEVELD - De dertien zangers van de Urker Mans Formatie geven op zaterdag 28 januari 2017 een nieuwjaarsconcert in de Oude Kerk aan het Torenplein in Barneveld. Ze brengen een programma met tal van liederen ten gehore, variërend van geestelijk tot klassiek en populair repertoire. Enkele voorbeelden zijn: He's the lilly of the valley, God be with you, Werken van Hem, Rots der eeuwen, Halleluja en Amigos para siempre.

Tijdens het concert wordt de orgelbegeleiding verzorgd door het de bekende organist Martin Zonnenberg. Hij speelt bovendien enkele orgelimprovisaties. De zangers Ioan Micu en Palle Fuhr Jørgensen bespelen, naast hun zang, respectievelijk een herdersfluit en een altviool. Martin Mans presenteert het programma en geeft uitleg.

Het is indrukwekkend hoe de mannen van de Urker Mans Formatie met hun stoere stemmen de grootste kerken kunnen vullen, maar ook op gevoelige wijze kunnen zingen over het heimwee van de vissers op zee. Bijzonder is daarbij dat de mannen elk een of meerdere solo's vertolken, waardoor hun unieke stemmen nog meer tot hun recht komen. De meesten zingen van jongs af aan onder professionele leiding en enkelen zijn beroepszangers. De gedreven dirigent Martin Mans smeedt deze krachtige stemmen tot een eenheid. Ondanks de hoge kwaliteitseisen die aan de zangers worden gesteld, is er tijdens de concerten sprake van een ongedwongen sfeer, waardoor het bezoeken van een concert van de Urker Mans Formatie garant staat voor een avond ontspannen genieten.

De Urker Mans Formatie is in 2011 opgericht en heeft een eigen stijl, die geworteld is in de Urker zangtraditie. Inmiddels zijn er vijf cd's gemaakt en een heuse dvd met een verhaallijn. De opname is gemaakt in het Zuiderzeemuseum. Op de concerten zijn de cd's en de dvd verkrijgbaar. Jaarlijks gaan ze driemaal op tournee. In de zomer, tijdens de kerst en rond Koningsdag. Daarnaast hebben zij een tournee in Canada gemaakt waar zij een goede indruk hebben achtergelaten.

Details:

Datum : zaterdag 28 januari 2017

Aanvang: 19.30 uur.

Locatie : Oude Kerk, Torenplein 1, Barneveld

Toegang : € 17,50. Online en bij reservering € 16,-. Kinderen t/m 11 jaar € 5,-. ANBO/KBO/PCOB-leden betalen op vertoon van de lidmaatschapspas € 13,-.

Reserveren: www.martinmans.nl of op de reserveerlijn: 06 – 25 39 19 03.