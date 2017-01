Fietsverlichting onder de loup: Stop!, val jij op?

BARNEVELD - Wethouder Hans van Daalen heeft vanmiddag het startsein gegeven voor een controle op fietsverlichting op De Meerwaarde.

'Ik val op' is dit najaar het thema voor de fietsverlichtingscampagne in Gelderland en Overijssel.

De gemeente Barneveld en De Meerwaarde ondersteunen de campagne actief met een promotieactie. Op 16 januari 2017 stond het 'Ik val op'-promotieteam bij De Meerwaarde van 14.00 tot 16.30 uur.

Tijdens de actie voerde het team gesprekken met fietsers over het belang van goede verlichting. Fietsers waarbij de verlichting op orde is kregen een beloning. Was de verlichting kapot? Dan werden ter plekke nieuwe lampjes gemonteerd.

De campagne is georganiseerd door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland in samenwerking met de Gemeente Barneveld en De Meerwaarde.