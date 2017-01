Timzingt treedt op met LEV

BARNEVELD - Op uitnodiging van SJCB (Stichting Jongeren Concerten Barneveld) komen Timzingt en LEV op 4 februari naar de Bethelkerk in Barneveld. Een unieke combinatie tijdens een unieke avond!

Timzingt staat voor ontroerend goede liedjes, cabaret en rake poëzie. Timzingt "voor iedereen, overal en voor jou". In 2013 was hij al eens te gast in Barneveld, samen met Trinity. Nu deelt hij het podium met LEV.

Deze band doet in 2009 onder de naam 'Newsong' mee aan de Xnoizz Band Battle. De talentenjacht levert de band een finaleplaats op en zorgt voor landelijke bekendheid. In 2010 wordt de band omgedoopt tot LEV, dat het Hebreeuwse woord is voor "Hart". De band treedt op tijdens het Flevo Festival, de New Wine Zomerconferentie en werkt samen met de Evangelische Omroep en Youth For Christ. Inmiddels heeft de band 3 cd's uitgebracht waaronder het Nederlandstalige "Morgen dans je weer".

Het concert is in de Bethelkerk aan de Groen van Prinstererlaan 2 in Barneveld.

Aanvang 20:00 uur, zaal open om 19:30 uur.

Kaarten á 10,- zijn te verkrijgen via www.sjcb.nu of bij Boekhandel de Wedloop in Barneveld.