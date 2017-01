Nieuw operatiekamercomplex in Ziekenhuis Gelderse Vallei

EDE - Het bouwplan is gereed en het bijbehorende contract van ruim 11 miljoen euro is op 12 januari jl. ondertekend door Arno Uiterweerd, directeur BAM Bouw en Techniek-regio Oost en Dik van Starkenburg, voorzitter Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

De komende drie jaar wordt, onder het motto 'Operatie in uitvoering', gefaseerd een nieuw operatiekamercomplex gebouwd middenin het bestaande gebouw én in het hart van het bestaande OK-bedrijf. Omdat Ziekenhuis Gelderse Vallei meer dan 16 jaar geleden in gebruik werd genomen zijn alle operatiekamers aan een grote renovatie toe. Nu het bouwcontract is getekend, kan komende zomer daadwerkelijk gestart worden met fase 1. Dan worden een nieuwe technieklaag en de eerste twee nieuwe operatiekamers gerealiseerd.

Het ontwerp van het nieuwe operatiekamercomplex is ruim opgezet en creëert een prettige, lichte sfeer voor patiënten en medewerkers door gebruik van veel transparante materialen. In het ontwerp is gezorgd voor de meest optimale werkwijze voor de medewerkers, veilig en efficiënt.

Hypermodern

Van de tien nieuwe operatiekamers (OK's) wordt er één voorbereid op een zogenoemde hybride OK. Hier kunnen bepaalde operaties onder gelijktijdige röntgendoorlichting worden uitgevoerd.

De nieuwste digitale systemen worden geïntegreerd en -heel praktisch- hangen de beeldschermen op variabele ooghoogte/werkhoogte van chirurg en team.

Verder komen er twee OK's in een speciaal gedeelte van het operatiekamercentrum waar kortdurende ingrepen van Focuszorg (galblaas-, kniekijk- en liesbreukoperatie) efficiënt kunnen worden gepland. Ook komt er een voorbereidings- en uitslaapkamer speciaal voor kinderen.

Bouwteam

Meerdere bedrijven werken samen met technici, bouwkundigen én medisch specialisten en OK-medewerkers van Ziekenhuis Gelderse Vallei aan dit omvangrijke project. In de komende periode wordt in bouwteamverband gewerkt: de (ontwerp)eisen worden gezamenlijk uitgewerkt tot werktekeningen. Het bouwteam van het nieuwe operatiekamercomplex: BAM Bouw en Techniek-regio Oost, Wiegerinck Architecten, Royal HaskoningDHV, Aronsohn Constructies en OK-Consultancy Nederland.