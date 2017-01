Canicross hondenschool Happy Dog op de Goudsberg

Lunteren – Hondenschool Happy Dog organiseerde op 15 januari jl. een onderlinge wedstrijd Canicross op de Goudsberg in Lunteren. De deelnemers legden het 5,4 kilometer lange parcours af in een zo kort mogelijke tijd. Op de eerste plaats eindigde Mark met Paco die het parcours in 26 minuten aflegde. Tweede, derde en vierde, werden respectievelijk Jolanda met Lola, Lea met Sandy en Henk met Sem.

De canicrosscursus staat open voor iedereen die met zijn hond wil hardlopen in de natuur. Tijdens het canicrossen draagt de hond een speciaal tuig, waaraan zijn begeleider verbonden is door middel van een elastische lijn en heupgordel. Ras en gewicht van de hond doen niet ter zake. Wel is het belangrijk dat de hond minimaal een jaar oud en gezond is. Meer informatie en aanmelden via www.happydogbarneveld.nl