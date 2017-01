Sportief in Barneveld: Voortse Nature Run, mét massage…

Zaterdag 21 januari wordt de derde Voortse Nature Run van dit seizoen gehouden door Roparun team Continental Loopgroep Voorthuizen. Deze groep organiseert vijf Nature Runs. Als het winterweer doorzet, wordt de loop misschien wel in de sneeuw gehouden, hoopt mede-organisator Rob van Luijn.

Door Leo Polhuys

VOORTHUIZEN - De lopen gaan steeds over een wisselende route door de natuur en worden georganiseerd ten behoeve van de Roparun. Dit landelijke loopevenement zet zich in voor palliatieve zorg aan kankerpatiënten. Onder leiding van een voorloper gaan de deelnemers op pad, dit keer in Ermelo. De nadruk ligt vooral op het genieten van de omgeving en niet zozeer op prestatie. Rob van Luijn loopt zelf niet bij de Loopgroep Voorthuizen maar is wel lid van het Roparunteam. ,,Ik ben zelf ook voorloper, heb de route in mijn hoofd en dien als gids. Deze keer hebben we twee voorlopers zodat we ook in verschillende tempo's kunnen lopen. De meeste tochten in de omgeving worden door mij uitgezet, de tochten rond Voorthuizen meestal door Dirk Koster en Mart Alberts. We gebruiken diegene met de meeste lokale kennis.''

De loop van 21 januari start om 10.00 uur en gaat over verharde wegen. Na afloop kan er gebruik worden gemaakt van een massage door de masseuse van Loopgroep Voorthuizen. ,,Een bijzonderheid, want dit gebeurt lang niet bij alle lopen,'' aldus Rob. Deelname is gratis maar een bijdrage voor de Roparun is uiteraard zeer welkom. Start en finish zijn bij Hotel de Zwarte Boer aan de Sandbergweg in Ermelo.