Omgaan met vervelende maag- en darmproblemen

EDE - Diarree, obstipatie, winderigheid en krampen. Bijna 1 op de 10 Nederlanders heeft last van het Prikkelbare Darm Syndroom. Hoe u het Prikkelbare Darm Syndroom herkent en wat u er aan kunt doen? Prof. Dr. Ben Witteman, Maag-, Darm- Leverarts (MDL-arts) geeft informatie over dit onderwerp op maandag 23 januari in het auditorium van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) kan vervelende maag- en darmklachten veroorzaken. Lekker eten, sporten, reizen en het onderhouden van sociale contacten komen hierdoor soms in de knel. Patiënten kunnen niet altijd op begrip rekenen van hun omgeving: pijnklachten zijn niet zichtbaar en over de ontlasting wordt soms lacherig gedaan. Ook is de behandeling van PDS niet eenvoudig; de oorzaken zijn niet volledig bekend. Bij de behandeling horen medicijnen en een dieet.

Programma

Het doel van deze avond is om voorlichting te geven over de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot de functionele buikklachten. Prof. dr. Ben Witteman, MDL-arts van Ziekenhuis Gelderse Vallei legt uit wat PDS is en welke nieuwe landelijke ontwikkelingen er zijn. Daarna zijn er verschillende workshops die de aanwezigen kunnen bijwonen. Hoe gaat u om met buikklachten in uw dagelijks leven? Dat legt de MDL-verpleegkundige uit.

Bewegen en ontspannen met darmklachten kan lastig zijn. De fysiotherapeut geeft tips en adviezen. Hoe een dieet kan helpen om (overlast) van buikklachten de baas te worden vertelt de diëtist. En tot slot een workshop over omgaan met buikklachten. Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen aan de deskundigen.

Aanmelden

Voor de informatieavond van maandag 23 januari (19.30 – 21.45 uur) in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede kunt u zich aanmelden via www.geldersevallei.nl/aanmeldenpds. U kunt bij het aanmelden uw voorkeur voor twee workshops aangeven. Bij binnenkomst op de informatieavond hoort u voor welke workshop u bent ingedeeld. Toegang is gratis. Deze bijeenkomst is voor mensen met buikklachten, hun naasten en andere belangstellenden.