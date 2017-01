Kerstbomen worden voortaan vroeger opgehaald

BARNEVELD - Volgend jaar worden de kerstbomen in de tweede week van januari - na Driekoningen - ingezameld. Dat antwoordt het college op vragen van raadslid Hilhardt Brul (Pro'98). Die vond inzameling in de derde week niet klantvriendelijk.

Het college weet ook, dat in het algemeen de kerstboom in de eerste week van het nieuwe jaar wordt afgetuigd en uit de huiskamer wordt verwijderd. "Verder is het zo dat veel bewoners de ongeschreven regel hanteren dat de kerstboom uiterlijk op 6 januari (Driekoningen) wordt weggehaald", stelt het college zelfs.

B en W gaan echter niet in op Bruls vraag, of het uit oogpunt van effectiviteit en klantvriendelijkheid (optimale inzameling en voorkomen van verrommeling en overlast) niet ongewenst is dat de kerstboom vervolgens 2 weken buiten de woning bewaard moet blijven voordat deze voor inzameling kan worden aangeboden.

"In de praktijk bewaren bewoners hun afgetuigde kerstboom een á twee we-ken. Dit is vergelijkbaar met andere huishoudelijke afvalstromen", stelt het college. "Uiteraard zijn mensen van harte welkom op de milieustraat De Otelaar, als zij direct hun kerstboom willen afvoeren. Een ander alternatief is om de kerstboom klein te maken en in de GFT container te doen."

Het moment van inzameling blijkt door de gemeente gekozen te zijn "op basis van de beschikbare inzamelcapaciteit. We proberen de kerstbomen doelmatig en tegen lage inzamelkosten te verzamelen. De inzamelkosten zijn immers onderdeel van de kosten die worden door-belast in de afvalstoffenheffing."

Vanaf volgend jaar worden de kerstbomen op in de tweede week van het nieuwe jaar opgehaald. Aanvullend bekijkt het college, welke mogelijkheden er zijn om een Kerstbomen-inzamelactie voor de jeugd te organiseren, waarbij bijvoorbeeld een vergoeding per boom wordt gegeven en er een aantal prijzen wordt verloot.