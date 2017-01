Jarige van de Week: Maartje Looijen

Maartje Looijen werd zaterdag 65 jaar en vierde ook haar 40-jarig huwelijksjubileum. Zij en haar man staan allebei altijd klaar voor hun twee kinderen, twee schoonkinderen en 5 kleinkinderen (8 jaar, 6 jaar, 5 jaar, 3 jaar en 8 maanden) en passen ook elke week op.

Dat schrijft schoondochter Lianne Looijen. "Soms passen ze zelfs op alle kleinkinderen tegelijk en dan maken ze er een groot feest van voor hen."



Rebecca van den Hoek werd woensdag 18 januari 4 jaar. Rebecca is een echte poppenmoeder volgens haar ouders, kookt en bakt graag in haar eigen keukentje voor de poppen. "Ook zorgt ze ontzettend goed voor haar kleine broertje en haar konijntje Bruin. Maandag 6 februari mag ze eindelijk naar school, en volgens eigen zeggen gaat ze "zelf naar school fietsen, mama thuis blijven, en uit school met mama knutselen en koekjes bakken''.



Jurian Zwaan hoopt vrijdag 20 januari 12 jaar te worden. Dat betekent dat hij na de zomer naar het vervolgonderwijs mag; een nieuwe uitdaging! En van uitdagingen houdt Jurian wel... Zo heeft hij zich in het afgelopen jaar bezig gehouden met een programmeerbare robot en met een drone. Voor zijn verjaardag heeft hij al een nieuwe trompet gekregen; daarin kan hij ook zijn energie kwijt.

Taart

