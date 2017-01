Spoorzoeken: Het leesmonster

Ik ben een leesmonster. Bijna asociaal zelfs. Als ik bij vrienden op bezoek ga, moet ik me altijd beheersen om me niet onmiddellijk te begraven in een tijdschrift of de krant, die op tafel ligt. Vroeger, als puber, weet ik nog dat mijn moeder op me wachtte, als ik uit was geweest, maar dat ik in plaats van te vertellen over leuk en niet leuk, meteen weer opgekruld op de bank mijn boek indook. Dat vond zij helemaal niet leuk.

En als we samen na een wandeling nog even in een restaurantje thee gingen drinken, dan pakte ik snel een tijdschrift. Nog steeds houd ik het meest van cafeetjes waar een leesmap beschikbaar is. Gelukkig hebben zelfs een paar snackbars in Barneveld dat, zodat ik tijdens het wachten allerlei interessante informatie tot me kan nemen, bijvoorbeeld over gezond eten, wat ik dan net niet ga doen. En ooit zei de man van wie ik hield, dat ik zelfs de treinkaartjes las, bij gebrek aan beter. Het klonk wat geërgerd, dat wel. Gelukkig glimlachen mijn echte vrienden er allemaal om.

Nu ben ik ruim volwassen en weet ik, dat ik eigenlijk een gesprek moet voeren. Dat neemt niet weg dat ik erg gelukkig kan worden van een stapel tijdschriften. Vlak voor kerst kreeg ik dertig Libelles, heerlijk! Ik las er tien per dag, genietend van eerst nog zomerverhalen en langzaam maar zeker kwam ik tot diep in de herfst. Eerst mijn favoriete rubriekjes, dan de mode en de recepten bekijken en dan de lange verhalen en interviews.

Het fijne van tijdschriften is, dat het niet erg is als het niet uit is, want je legt het zo even weg. Met een boek kan dat heel anders zijn. Soms lees ik van 's morgens tien tot het boek uit is, de hele dag dus. Maar dat lukt alleen op zaterdag. En dan sta ik weer wat daas in het echte leven, want zo'n boek heeft een geheel eigen werkelijkheid, waar ik soms nog wat in wil blijven.

Nu heb ik nog een toefje tijdschriften liggen, uit de kerstsfeer. Ik vind het ook niet erg, dat de sfeer van de verhalen niet past bij de dag van nu. Ze liggen echt naar me te lonken, maar ik ben te druk en dat kan ik niet uitstaan. Maar ik heb mijn grenzen: tijdschriften lees ik overdag, niet 's avonds en ook niet in bed. Dat kan ik weer wel met een boek. En ja, soms vraag ik me af, of het allemaal wel normaal is, maar ik kan hier goed mee leven.