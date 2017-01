Van de voorzitter: Chico Pattiata van ECBT

Hij is een jonge voorzitter, slechts 33 jaar en dat is opvallend want in de Molukse gemeenschap is eerbied voor ouderen een vanzelfsprekendheid. En als je dan opeens als jonkie samen moet werken met ouderen, mensen waar je 'u' tegen zegt, dan is dat even vreemd. Maar het gaat Chico Pattiata, voorzitter van Event Centre Batu Tjapeu (ECBT) inmiddels goed af.

BARNEVELD - "Het centrum Batu Tjapeu is ontstaan voor en door onze opa's en oma's, als ontmoetingscentrum voor de Molukse gemeenschap. Ik ben in 2015 voorzitter geworden en ik had geen idee waar ik aan begon. Ik dacht dat het alleen om het gebouw zou gaan. Mijn doel was fondsen te werven om Batu Tjapeu in stand te houden. Dat is ook gelukt.

Nu is Batu Tjapeu een Event Centre dat zich financieel al aardig kan bedruipen, waar iedereen welkom is en waar mooie ruimtes te huren zijn. We behouden de Molukse identiteit en die blijven we versterken. Maar het gaat om veel meer dan het gebouw, je bent opeens het gezicht van de Molukse gemeenschap. Ik moest ontdekken dat dat ook leuk was. Ik heb genoten van het samenwerken met verschillende mensen, zowel vanuit de Molukse als de Barneveldse gemeenschap. En ik heb ervaren dat het allemaal gewone mensen zijn, ook de burgemeester, de wethouders en de raadsleden.

Je doet zoiets niet alleen, ik ben samen met Ezau Abraham, Richard de Visser en Marinka Davidsen als nieuw bestuur aangetreden. Ik vond de voorzittersrol in eerste instantie wel lastig, want vanuit mijn achtergrond zeg ik bijvoorbeeld ' u' tegen Ezau, omdat hij ouder is dan ik.

En als jonkie is het ook best moeilijk om tegen ouderen in te gaan. Dat zit niet in onze aard. Maar als voorzitter moet ik soms knopen doorhakken. Bij vrienden ben ik wel heel direct, maar als voorzitter probeer ik sociaal en uitnodigend te zijn. Maar ik heb geleerd dat samenwerken met ouderen heel goed kan en dat je daarmee ook respect kunt verdienen."

65 jaar Molukkers

"Het meest bijzondere moment als voorzitter is toch wel de viering en herdenking van 65 jaar Molukkers in Barneveld geweest. Ik had helemaal niet verwacht, dat daar zoveel mensen op af zouden komen. Als DJ draai ik zonder probleem voor duizend man, maar dat is mijn comfortzone. Bij deze herdenking waren zoveel ouderen, de burgemeester, raadsleden, afvaardigingen. En die moest ik dan toespreken! Het is een weekend geworden om nooit te vergeten.

Het allermooist vind ik dat er een monument geschonken wordt, een tastbaar iets dat laat zien hoe wij als Molukkers ingeburgerd zijn, bij de Barneveldse gemeenschap horen. Dat gevoel heb ik ook als een zeer speciaal iets ervaren in dat herdenkingsweekend. En achteraf was ik supertrots dat ik het woord heb mogen voeren. Maar ik was even trots op onze gemeenschap, dat we dit met elkaar deden.

Nu heb ik aangekondigd dat ik ga stoppen, omdat ik een carrièreswitch heb gemaakt: ik ga me ontwikkelen als personal trainer en dat kost tijd. Zoveel dat ik de voorzittersrol niet meer erbij kan doen.

Maar ECBT zal voor altijd in mijn hart blijven."

