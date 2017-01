Dominee-effect: Scheuren maar

Vandaag donderdag 19 januari, komt de zon om 8.40 op en hij gaat om 16.59 onder. Gelukkig, de dagen lengen. In de dierentuin staat oma met Frits en Bob van zes bij de ooievaars en zegt: Jullie zijn vroeger door die vogels gebracht. Fluistert Frits tegen Bob: Wat doen we, uitleggen of dom laten? Op 25 januari 1919 werd de Volkenbond opgericht om een einde aan alle oorlogen te maken. Stelling: Zolang politici klagen over de parlementaire journalistiek is er niets aan de hand met de kwaliteit daarvan.

Hoe ik aan deze weetjes kom? Ze staan in de Gerardus kalender. We kregen die, een cadeautje en ik vind hem mooi. Elke ochtend lees ik wat. De samenstellers uit klooster Wittem vertellen: we maken een kalender met informatie, humor en serieuze bijdrages en willen zo elke dag een beetje 'spirit' brengen.

Zelf verwissel ik per ongeluk Gerardus wel eens met Gerlachus Maar dat is echt een ander. Herman Finkers zegt van het compleet lege Gerlachus huisje dat dit kwam omdar moeder altijd zei: niemand met lege handen naar de keuken en zo belandde alles uit de kamer in de keuken. En Gerardus is Gerardus Majella een rooms-katholieke heilige, geboren bij Napels in 1726, naamdag 16 oktober, broeder-redemptorist.

In het jaar van 500 jaar Reformatie wil ik wel zeggen, dat ik het geweldig vind, dat de verschillende kerken en mensen elkaar in onze tijd meer ontmoeten. Als voorgangers in alle dorpen van de gemeente Barneveld, toch gauw tientallen, treffen wij elkaar jaarlijks bij de burgemeester voor een goed gesprek. En er is veel meer contact. De kalender vind ik daarom ook mooi. Er staan voor elke dag Bijbellezingen in. Ook een gebed, zoals dit: Kom en vul mijn dag. Schenk mij uw Geest, dat in mijn denken, spreken en handelen iets van uw stille aanwezigheid mag doorbreken. Laat me niet enkel voor mezelf leven, maar zoals Jezus verbonden met U en gegeven aan mensen, naar Ignatius van Loyola.

Een vriendin vertelde eens dat ze elk jaar zes dagboekjes van Marantha kocht. Die gaf ze aan haar broers en zussen. Elke dag een Bijbeltekst en overdenking. En als ze elkaar spraken ging het vaak even over de kalender. Soms is het lastig om te praten over de echte dingen van het leven. We praten makkelijker over onbelangrijke dingen die je morgen alweer vergeten bent. Soms echt iets wat er toe doet, maar vaak ook onbenullig en snel voorbijgaand nieuws.

Een goed gesprek, een persoonlijk verhaal doet je goed. Dat is ook het thema van de komende herdenkingsdagen 4 en 5 mei: de kracht van het persoonlijke verhaal. Ik kan niet wachten.

Er zijn manieren om dat te doen, elkaar persoonlijk spreken. Ik vind dat idee van dezelfde dagboekjes uitdelen mooi.

Zo lees ik vandaag Hebreeën 7: 25 en eerder deze maand een oproep van Paus Franciscus. Jezus kan volkomen behouden, redden, ieder die door hem tot God komt. En: We hebben van de wereld een vuilnisbelt gemaakt en de armen zijn daar het eerste slachtoffer van. Oorzaak: we willen steeds meer hebben. Advies: bezint eer ge begint, dat geld ook voor ons koopgedrag: heb ik dat nou echt nodig?

Okay ... Het afgescheurde blaadje geeft me weer veel om over te denken en misschien met een ander te bespreken.