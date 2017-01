Pro'98 wil onderzoek naar Schaffelaartheater nu openbaar

VOORTHUIZEN - Pro'98 vindt dat er een groot maatschappelijk belang is verbonden aan de continuïteit van het Schaffelaartheater. Om een maatschappelijke discussie daarover mogelijk te maken - vóór het college een standpunt heeft ingenomen - zou het onderzoek van Bureau Langedijk naar het Schaffelaartheater nu openbaar gemaakt moeten worden.

Dat stelt raadslid André van de Burgwal in schriftelijke vragen aan het college van B en W. "De afgelopen tijd hebben meerdere mensen hun zorgen en overwegingen met ons gedeeld. Discussie en debat hierover zou dus niet alleen in de politieke arena moeten plaatsvinden maar ook met burgers en belanghebbenden. Het is wat ons betreft een maatschappelijke discussie", aldus Van de Burgwal.

De politieke discussie is vooralsnog geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 maart. Maar dan heeft B en W al een standpunt ingenomen en liggen waarschijnlijk ook de standpunten van de coalitiefracties SGP, CU, CDA en VVD al vast. "Om het maatschappelijke gesprek met elkaar aan te kunnen gaan is het van groot belang dat het rapport van Bureau Langedijk voor iedereen ter beschikking wordt gesteld om daar een eigen mening over te vormen", zo stelt Pro'98. "Wat ons betreft betekent dat dus ook vóórdat het college daar een standpunt in heeft ingenomen".

Het afgelopen half jaar heeft Bureau Langedijk een onafhankelijk en op feiten gebaseerd onderzoek uitgevoerd naar scenario's voor de exploitatie en bestuursvorm van het theater. Tijdens dit onderzoek heeft een vertegenwoordiging van de raad het proces kunnen volgen in de daarvoor opgerichte klankbordgroep. Naar de mening van Pro'98 is het werk van deze groep voltooid en zou er een definitief rapport opgeleverd kunnen worden.

Pro vraagt daarom van het college, het onderzoeksrapport van Bureau Langedijk openbaar te maken, vóór de collegevergadering van 24 januari aanstaande of uiterlijk voordat er een finaal raadsvoorstel ligt.

"Mocht u niet bereid zijn aan dit verzoek te voldoen, zou u dit dan kunnen motiveren?"