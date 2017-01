Toeristisch Aanjaagteam Barneveld noemt zich nu 'Go Barneveld'

BARNEVELD - Met ingang van dit kalenderjaar worden toeristische activiteiten onder de naam 'Go Barneveld' op de kaart gezet. Dat laat voorzitter Wilco de Jong weten. Tot voor kort werd naar buiten getreden onder de naam Stichting Toeristisch Aanjaagteam Barneveld.

Volgens De Jong deed de naam Toeristisch Aanjaagteam Barneveld ouderwets aan. ,,Het toerisme aanjagen, dat is en blijft uiteraard ons doel. Maar de toeristen die daadwerkelijk in onze dorpskernen komen recreëren, zegt zo'n naam niets. Het doet zelfs een beetje oubollig aan."

Om die reden besloot het bestuur tot een naamsverandering. De keuze viel op 'Go Barneveld'. Onder die paraplu worden de toeristische activiteiten voortaan aangeprezen. ,,Gaan mensen fietsen in de bossen, het centrum van Barneveld bezoeken of juist een wandelroute lopen? Go Barneveld. Dat credo gaan mensen horen en terugzien in een nieuw logo. We kunnen er ook mee varieren qua activiteit", schetst De Jong. Hij is content met de nieuwe naam. ,,Er zit vaart in de nieuwe naam, die bovendien een positief gevoel geeft. Die boodschap willen we in 2017 naar buiten brengen."

Het bestuur van Go Barneveld wordt gevormd door: Liesbeth Koch(VVV Garderen & Voorthuizen), Erik Kroon(Veluwe Specialist/Klimbos Garderen), André Licht(Camping De Hertshoorn Garderen), Robbert de Veen(De Daltons Voorthuizen), Bas Möhle(Jacobus Hoeve Stroe), Rick Otter(De Boshoek Voorthuizen) en onafhankelijk voorzitter Wilco de Jong.

Paarden

Momenteel worden de plannen voor dit kalenderjaar uitgewerkt, maar duidelijk is dat Go Barneveld zich dit jaar naast het wandelen en fietsen(Giro di Barneveld) ook op hippisch-toerisme zal gaan richten.Daarnaast komt er een 'Kippen Rally Barneveld' een auto puzzel tocht door Barneveld en de acht dorpskernen.

,,Alle plannen gaan we bij de start van het toeristische seizoen op vrijdag 7 april onthullen", aldus De Jong, ,,Go Barneveld wordt de nieuwe vlag, het uithangbord waaronder we voortaan opereren".