College van B&W doet extra investering in opknapbeurt Dijkje

BARNEVELD - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een extra bijdrage te doen van € 59.000,- voor het opknappen van het Dijkje in het centrum van Barneveld. Het Dijkje is een belangrijke verbinding van het zogenoemde 'winkel-achtje' maar heeft te maken met een slechte zichtbaarheid, hoogte-verschillen en een onduidelijke verkeerssituatie. Het totaalbudget voor de restyling komt daarmee uit op € 132.500,-. De voorlopige planning is om de werkzaamheden na de laatste Oud Veluwse Markt te starten en vóór de feestdagen in december af te ronden.

De aanpak van het Dijkje zorgt ervoor dat de aantrekkelijkheid en het verblijfsklimaat worden vergroot waardoor meer winkelend publiek het Dijkje bezoekt. De gemeente Barneveld heeft de afgelopen periode, samen met vastgoedeigenaren, ondernemers, omwonenden en de Barneveldse Middenstandsvereniging plannen gemaakt voor een totaalaanpak. De kosten worden betaald door bijdragen van de BMV, vastgoedeigenaren, de Rabobank en de gemeente Barneveld.



De belangrijkste kenmerken van het voorlopige schetsontwerp – dat in samenspraak met belanghebbenden tot stand is gekomen – zijn:

- Het Dijkje wordt – veel meer dan nu het geval is – een voetgangersgebied in plaats van een weg;

- In het brede deel van het Dijkje worden het 'hoge' en het 'lage' deel beter met elkaar verbonden;

- De natuurstenen band wordt in het straatwerk doorgetrokken tot aan de Jan van Schaffelaarstraat om de beide entrees beter met elkaar te verbinden;

- In het brede deel van het Dijkje komen nieuwe elementen met zitbanken en groen;

- In het smalle deel van het Dijkje worden de straatlantaarns vervangen door hangende verlichting;

- De entree van het Dijkje aan de kant van de Jan van Schaffelaarstraat wordt herkenbaarder (door een smeedijzeren boog of iets dergelijks);

- De natuurstenen band (in het brede en het smalle deel van het Dijkje) wordt voorzien van het verhaal van Jan van Schaffelaar;

- Aan de zijde van de Nieuwstraat komt een nieuw beeld van Jan van Schaffelaar in combinatie met een watertappunt.