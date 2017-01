Leisurelands recreatiegebieden trekken ruim 4 miljoen bezoekers in 2016

VOORTHUIZEN - Het jaar 2016 gaat de boeken in als een goed recreatiejaar voor de recreatiegebieden van Leisurelands. 4.369.000 bezoekers wisten de weg te vinden naar de Zeumerse Plas en 18 andere gebieden. Het recreatieseizoen begon met een warme mei maand. Juni daarentegen kenmerkte zich door het wisselvallige en natte weertype.

Eind juli en eind augustus werd het volop zomer in Nederland en het recreatieseizoen eindigde met een onverwachte warme september maand. In 2016 waren er 31 zomerse- en 5 tropische dagen en door dit mooie weertype kwamen dit jaar meer bezoekers naar de recreatiegebieden dan in 2015.

De gebieden zijn gevestigd op de Veluwe, in het Rijk van Nijmegen, in de Achterhoek en Liemers. Door de geografische spreiding zijn de gebieden voor veel mensen toegankelijk. De gebieden bieden het hele jaar door een diversiteit aan dagattracties. Tijdens warme dagen is het geschikt voor een dagje uit voor strand- en waterliefhebbers en is het dé plek waar kinderen het vermaak zoeken op de vele speelvoorzieningen.

De actieve recreant kan het hele jaar door zijn hart ophalen tijdens een wandeling of fietstocht. Verder zijn er (overdekte) attracties zoals wellnessresorts, golfbanen, jachthavens en outdoor- speelactiviteiten. Andere bekende publiekstrekkers zijn de vele dancefestivals zoals Emporium, Dreamfields, Bounce Festival en Ground Zero. Voor de sportliefhebber is de Strong Viking Run een leuk evenement.

Gratis toegang

Leisurelands exploiteert negentien recreatiegebieden, waarvan vier in het Rijk van Nijmegen, negen op de Veluwe en zes in de Achterhoek en Liemers. De toegang tot de recreatiegebieden is gratis. Alleen voor het parkeren wordt een vergoeding gevraagd (€ 4,- per voertuig tot 1 mei 2017, met uitzondering van Strand Horst-Noord en Surfoever Hoge Bijssel waar het tarief € 5,- per voertuig is).

Vanaf 1 mei wijzigt het parkeertarief in een hoog- en laagtarief. Van 1 mei tot 1 oktober geldt het tarief van € 5,- en van 1 oktober tot 1 mei € 3,- (voor normale voertuigen). Voor Strand Horst-Noord (kitesurfstrand) en Surfoever Hoge Bijssel blijft het tarief ongewijzigd € 5,- per voertuig het hele jaar door. Voor lange voertuigen (>6 m) geldt (op alle recreatiegebieden) het dubbele parkeertarief.

Op 1 mei gaat de nieuwe Leisurelands parkeerpas 2017/2018 in. De voorverkoop start medio maart. De parkeerpas voor het nieuwe seizoen is tot 1 mei tijdens de voorverkoopactie extra voordelig te bestellen, vanaf slechts € 39,50 via www.leisurelands.nl.