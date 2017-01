Meer tijd nodig voor realisering Railterminal Barneveld

BARNEVELD - De Railterminal Barneveld is kansrijk en voorziet in een behoefte, maar de ontwikkeling van deze goederenspooroverslag bij Harselaar wordt, vanwege het terugtrekken van de beoogde exploitant, niet op korte termijn verwacht. Dat laat de gemeente vanmorgen weten in een persverklring. De gemeente Barneveld is en blijft positief over de toegevoegde waarde van de Railterminal Barneveld op het ondernemersvestigingsklimaat in regio FoodValley en de gemeente Barneveld maar ziet het niet als haar rol om zonder bijdrage van het bedrijfsleven een volgende stap in de planvorming voor de railterminal te zetten.



Wethouder Van den Hengel: "De afgelopen jaren hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat een railterminal een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan de goederenoverslag per spoor in Midden-Nederland. Het meest recente onderzoek dat is gedaan, een maatschappelijke kosten- en batenanalyse, was ook positief. De vervolgstap zou zijn om ProRail een ontwerp uit te laten werken om de railterminal op het hoofdspoor aan te laten sluiten, maar hierover ontstond tussen de exploitant enerzijds en de gemeente en de investeerder anderzijds verschil van inzicht. De exploitant heeft zich vervolgens teruggetrokken."

Investeringsbijdragen

De gemeente Barneveld blijft positief over de toegevoegde waarde van een railterminal in Barneveld. Ook de Barneveldse Industriële Kring heeft aangedrongen op voortzetting van de planontwikkeling. "De BIK heeft recent bij diverse ondernemingen opnieuw de belangstelling gepeild. Als er concrete plannen zijn voor de exploitatie van een railterminal, is er de bereidheid om te investeren in de realisatie en gebruik te maken van een railterminal. De Barneveldse bedrijven vinden het echter niet op hun weg liggen om te investeren in haalbaarheidsonderzoeken. Wij hebben als gemeente, in overleg met de gemeenteraad, een stimulerende en voorwaardenscheppende rol gespeeld, maar wij nemen niet, zonder anderen, de volgende stap in de doorontwikkeling voor onze rekening", aldus wethouder Van den Hengel.

Om 'de markt' op dit moment toch van voldoende informatie te voorzien, stellen gemeente en investeerder een document op voor marktpartijen die zijn geïnteresseerd in de ontwikkeling en de exploitatie van multimodaal vervoer op deze locatie in Barneveld.

Het college van B&W heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken.