Oehoe: Facebook/fakebook

Je hebt mensen, die Facebook hun hele hebben en houwen toevertrouwen. Je hebt ook mensen, die alles geloven, wat er op Facebook te lezen is. 'Het papier is geduldig', is een al eeuwen bekende wijsheid. Het is op zich dus ook verstandig, dat mensen kranten en boeken met een korreltje zout nemen. Alleen... waarom zou je dan denken, dat het internet anders werkt dan het papier.

'Fakenews' is zo oud als de mensheid. 's Avonds bij het kampvuur was het al verleidelijk om de prestaties tijdens de jacht een beetje aan te kleden of een goede verklaring te bedenken, waarom de jager zonder buit naar huis gekomen was. Er was nog maar nauwelijks papier ingevoerd - de meeste mensen konden nog niet lezen - en er verschenen al pamfletten met pornografische voorstellingen van nonnen en monniken. Die verkochten als warme broodjes. Niet de geschriften van Erasmus en Luther waren doorslaggevend in een tijd dat niemand las, het waren zulke pamfletten, die de grondslag voor de Reformatie legden.

Ook de Franse revolutie werd voorbereid met - meest pornografische - pamfletten. Mikpunt was vooral koningin Marie Antoinette. Het beeld, dat de meeste mensen van haar hebben, is nog steeds dat van de schunnige schotschriften - niet de historische werkelijkheid.

Er is dus niets nieuws onder de zon. Romeinen fluisterden elkaar al toe, dat christenen kinderen zouden eten. Het internet is alleen nog veel geduldiger dan het papier! De Amerikanen waren nooit op de maan, het klimaat verandert niet, het World Trade Centre is door de Israëlische geheime dienst in de as gelegd... Je kunt erom glimlachen, maar deze oude uil wijst u dan toch even op de 'Protocollen van de wijzen van Sion'. Dat was een document, dat een creatieve geest bij de Russische geheime dienst in 1897 samenstelde uit een eerder Frans schotschrift en eigen verzinsels. Niets aan de hand? Tot in de hoogste kringen werd dit zogenaamde verslag van een joodse samenzwering om de wereld te beheersen geloofd! Het is nog steeds gif in de handen van antisemieten wereldwijd!

Lees alles, maar geloof niet alles, zou ik u aanraden. Hoe groter het verhaal, hoe onwaarschijnlijker, dat het waar is. Gebruik vooral uw gezond verstand en hou de ogen open.