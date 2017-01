Barneveld koopt beeld "Mensen in de ruimte"

BARNEVELD - De gemeente Barneveld neemt het beeld "Mensen in de ruimte", gemaakt door de onlangs overleden kunstenares Inka Klinckhard, over. De gemeente Barneveld had het beeld in bruikleen. De kunstenares

had – bij testament – bepaald dat als het beeld zou worden teruggegeven, de waarde (€ 20.000,-) moest worden overgemaakt naar de Stichting Nederlands Comité Unicef. Het college besloot om het beeld niet terug te geven maar over te nemen en het bedrag aan de stichting over te maken.