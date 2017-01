Bewoners van Vlinder beleven bijzonder en onvergetelijk nieuwjaarsgala

BARNEVELD - Woensdag 18 januari hebben de bewoners van wooncentrum Vlinder een onvergetelijk nieuwjaarsgala beleefd. Een aantal ouders had een bijzonder gala-feest georganiseerd voor de bewoners. Compleet met rode loper, lakeien en bijzondere vervoersmiddelen.



De jurken hingen al even klaar, nieuwe panty's waren gekocht en de schoenen waren al gepoetst. De kapsters stonden te popelen om te beginnen met haren opsteken en ook de fotografen konden niet wachten om mooie plaatjes te schieten. De voorbereidingen van het nieuwjaarsgala van Vlinder waren al een tijdje in volle gang. Op woensdag 18 januari was het dan eindelijk zover.

Woensdagmiddag was er voldoende tijd om te 'tutten' en om te kleden. Rond 18.15 kwamen er 11 prachtige vervoersmiddelen aanrijden, waaronder een DAF Torpedo van Van Reenen, vrachtwagens van B&M Koeriers en BR Transport en een aantal 'dikke luxe auto's'. Iedere bewoner liep onder applaus en gejuich van belangstellenden over de rode loper, om vervolgens onder begeleiding van de lakeien in te stappen. Vervolgens ging de hele stoet richting De Beeldentuin in Garderen.

In Garderen stonden de ouders/verzorgers en andere belangstellenden hen op te wachten. Er werden portretfoto's en groepsfoto's gemaakt. Na deze fotoshoot werd er samen met ouders/verzorgers geproost op het nieuwe jaar. Voor de ouders/verzorgers was het hierna alweer tijd om naar huis te gaan, terwijl alle bewoners werden getrakteerd op een heerlijke high-tea. Na al dit lekkers ging de muziek aan en de voetjes van de vloer.

Alle bewoners, ouders/verzorgers en begeleiders kijken terug op een geweldige avond, die mede mogelijk is gemaakt door een aantal bedrijven en personen. Geweldig bedankt!

Op de Vlinder, onderdeel van Stichting De Rozelaar, wonen sinds juni 2011 23 (jong-) volwassenen met veel plezier. De Vlinder richt zich vooral op de begeleiding in een stukje zelfstandigheid van bewoners. Naast de rust van het eigen appartement ervaren de bewoners de gezelligheid in de huiskamers. De Vlinder biedt 24-uurszorg, er is altijd begeleiding aanwezig.