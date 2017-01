De Boekenkast van Dick Bakhuizen

Het gezegde luidt 'toon mij je boekenkast en ik zeg wie je bent'. Barneveld Vandaag neemt een kijkje in de boekenkast van bekende en minder bekende personen in de regio en ontdekt samen met de eigenaar wat de boeken over hem of haar vertellen. Vandaag: Dick Bakhuizen, gemeentesecretaris en algemeen directeur van de Gemeente Barneveld.

BARNEVELD – Voor het gesprek, dat plaatsvindt op het gemeentehuis, heeft Dick Bakhuizen 'een greep' in zijn boekenkast gedaan. Hij vertelt dat zijn enthousiasme en liefde voor boeken op de middelbare school is ontstaan.

"Als kind las ik ook wel, maar op de HBS ging ik echte literatuur lezen en ontdekte ik hoe fantastisch dat was. Bijvoorbeeld Hugo Claus en Marnix Gijsen zijn schrijvers die ik voor mijn lijst heb gelezen. Dat was in die tijd heel mooi. En ik ben opgegroeid in Doorn, waar Simon Vestdijk toen woonde. De Anton Wachter-romans verschenen in die periode en die boeken zijn eigenlijk de basis geweest voor het ontdekken van andere schrijvers. Vanaf de middelbare school ben ik dus blijven lezen. Er waren natuurlijk periodes waarin ik minder las, maar vooral de laatste tien jaar lees ik toch wel weer heel veel. Vaak 's avonds laat als ik bijvoorbeeld thuis kom van een vergadering. En sowieso tijdens vakanties natuurlijk, dan heb ik wat extra gelegenheid. Maar ik lees toch altijd wel een boek per week."

Smaak

Hoe komt hij tot de keuze voor een boek? "Uiteraard lees ik recensies of ik hoor van vrienden of familie wat interessant is. Maar ik ga vaak naar De Algemene Boekhandel in Amersfoort. En dat is heel leuk, want de verkoper daar heeft volgens mij dezelfde smaak als ik. Dus ik loop bij hem binnen en zeg alleen maar 'en?'. En dan komt hij soms met boeken waar ik nooit zelf opgekomen zou zijn. Ik volg hem blindelings en als een boek me toch niet aanspreekt mag ik het altijd terugbrengen. Soms twijfelen we over een boek. Laatst ging ik met drie boeken de deur uit waarvan er één toch tegenviel. En naderhand bleek, dat hij er ook moeite mee had gehad. Dus we komen steeds meer tot de ontdekking, dat we dezelfde smaak hebben."

Familie

Welk soort verhalen en welke schrijvers spreken hem in het bijzonder aan? "Zaken die zich binnen een familie afspelen en de gevolgen daarvan vind ik boeiend. Bijvoorbeeld 'De Thibaults' van Roger Martin du Gard. Maar ook Philippe Claudel, Julian Barnes en Ian McEwan lees ik graag. Wat ik het ook waard vind om te vermelden zijn de serie boeken 'Het Bureau' van Voskuil. Hij beschrijft heel minutieus, wat er op dat bureau gebeurt. En dat gaat eigenlijk helemaal nergens over, maar het is fantastisch om te lezen."

Dick vertelt thuis een wand vol boeken te hebben en af toe krijgt hij de opdracht van zijn vrouw om eens wat weg te doen. "Dan ga ik met pijn in mijn hart er langs om er boeken uit te halen. Dat zijn dan boeken uit de jaren vijftig of zestig, die ik toch niet meer lees. En zo maak ik weer ruimte. Want ik vind het altijd weer een feest om nieuwe boeken te kopen."

Naam: Dick Bakhuizen

Woonplaats: Hoevelaken

Leeftijd: 64 jaar

Burgerlijke staat: gehuwd met Date.

Kinderen: twee zonen.

Kleinkinderen: drie meisjes en een jongen

Beroep: gemeentesecretaris en algemeen directeur

Hobby's: lezen, concertbezoek, schaatsen en racefietsen