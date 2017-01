ons lagerhuys in garderen is het beste restaurant van oost nederland

GARDEREN - Restaurant Ons Lagerhuys is uitgeroepen tot het beste restaurant van regio Oost-Nederland. Restaurant Ons Lagerhuys is meerdere keren beoordeeld door mystery guests en blinkt uit in gastheerschap, service en bierbehandeling. Hier kun je dus onder andere terecht voor het best getapt glas bier!

Deze verkiezing is onderdeel van het Goed Getapt kwaliteitsprogramma van Heineken Nederland. Als prijs ontving eigenaar Arthus Vos de Gouden Spatel van Jan Mulder, Accountmanager Oost-Nederland, Heineken Nederland.

Trotse eigenaar

Arthus Vos over het winnen van de Gouden Spatel: "We zijn onwijs trots dat we deze titel mogen dragen dit jaar. Onze deelname aan het Goed Getapt programma is belangrijk voor ons omdat we zo nog meer kwaliteit willen leveren en onze gasten extra tevreden willen stellen. Met deze prijs zijn wij als team niet alleen heel blij, maar het allerbelangrijkste: onze gasten ook!"

De verkiezing van het beste restaurant van de regio is onderdeel van het Goed Getapt kwaliteitsprogramma van Heineken Nederland. "Al meer dan tien jaar helpen we Nederlandse horecazaken met trainingen en workshops over kwaliteit in gastheerschap, service en bierhandeling", vertelt Jan Mulder, Accountmanager van Oost-Nederland, Heineken Nederland. "We toetsen de restaurants die deelnemen aan het Goed Getapt programma aan de hand van mystery guests. Zo streven we ernaar dat de gasten bij Restaurant Ons Lagerhuys op de beste manier van hun bier kunnen genieten."

Over Goed Getapt

De verkiezing van het beste restaurant of eetcafé maakt deel uit van het Goed Getapt programma van Heineken Nederland. Jaarlijks doen hieraan ruim 2.000 horecaondernemers mee, die Heineken, Brand of Amstel op de tap hebben. Zij zijn herkenbaar aan het Goed Getapt-gevelschild, een kwaliteitskeurmerk voor onze ondernemers. Het Goed Getapt programma heeft tot doel om bewustwording van kwaliteit en kwaliteitsbeleving in de horeca te verhogen met de focus op tapbier. De Gouden Spatel voor het beste restaurant of eetcafé van de regio wordt toegekend op basis van ervaringen en rapportages van mystery guests die alle deelnemende restaurants of eetcafés minstens 4 keer bezoeken. Ondernemers worden beoordeeld op goed gastheerschap, service en bierbehandeling. Goed getapt pils, maar ook het op de juiste manier serveren en behandelen van speciaalbier, cider en alcoholvrij bier betaalt zich uiteindelijk uit in tevreden gasten die vaker terugkomen. Dit jaar reikt Heineken Nederland - naast de bekende Gouden, Zilveren en Bronzen Tapknop voor de beste horecazaken - ook prijzen uit aan de best presterende sportkantine, beste terras en de beste nieuwkomer van de regio.