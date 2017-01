Gereformeerde Kerk Garderen terug naar het oude PKN nest

Als de classis Nijkerk van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) naar verwachting medio mei haar toestemming geeft, zal de Gereformeerde Kerk Garderen zich bij dit kerkgenootschap aansluiten.

Door Leo Polhuys

GARDEREN – De Gereformeerde Kerk Garderen was tot 1 januari 2016 aangesloten bij het kleine landelijke kerkverband voortgezette Gereformeerde Kerk Nederland (vGKN), dat zeven kerken omvatte. Nadat Garderen uit de vGKN was gestapt, ging het zelfstandig verder. Nu volgt dus weer aansluiting bij de PKN.

H. Roozenbeek uit Stroe is interim-voorzitter van de kerkenraad. Hij vertelt dat de vGKN is ontstaan na 2004, het jaar waarin de voormalige Hervormde en Gereformeerde kerken landelijk opgingen in de PKN na een jarenlang voorbereidingsproces. Een aantal Hervormden en een aantal Gereformeerden splitsten zich af omdat ze zich niet konden vinden in de signatuur van de PKN. De Hervormden begonnen de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerden de vGKN, na een jaar 'parallel' gelopen te hebben op een 'vluchtheuvel' om te kijken, of men zich toch in de nieuwe kerk kon voegen. Uiteindelijk is de groep Gereformeerden toch opgestapt. Roozenbeek: ,,Er bestond onder meer onvrede over de vrijzinnigheid in een deel van de PKN.''

In 2016, tegelijkertijd met het verlaten van het landelijk kerkverband vGKN, werd een commissie opgericht, die moest onderzoeken of Garderen zelfstandig verder zou gaan, of zich zou moeten aansluiten bij de PKN of de Nederlands Gereformeerde Kerk. Roozenbeek trok mede deze commissie. ,,We hebben diverse gesprekken gevoerd en kwamen tot de conclusie, dat zelfstandig verder gaan geen optie was. Het is beter om je aan te sluiten bij een groter kerkverband omdat je voor vragen en hulp altijd daar op terug kunt vallen en er dus niet alleen voor staat. Uiteindelijk kozen we voor de PKN, waarmee we terugkeren naar onze geestelijke familie. Dit ondanks de vrijzinnigheid in sommige delen van de kerk, die natuurlijk nog steeds bestaat. Op een gemeenteavond in september stond tachtig procent achter deze keuze, hoewel er ook enkelen zijn die het er niet mee eens zijn en elders gaan kerken.'' Inmiddels is in de zondagsdienst afscheid genomen van voormalig kerkenraadsvoorzitter Peter Klop, die in de hectische afgelopen jaren de kerk door lastige tijden loodste. De Gereformeerde Kerk ontstond in 1942 als wijkgemeente van Voorthuizen en heeft een eigen gebouw aan de Speulderbosweg.

Predikant

De vGKN Garderen, die zo'n 375 leden telt (van wie 200 doopleden) heeft de afgelopen jaren verschillende predikanten gekend. Roozenbeek brengt de naam van ds. Bijleveld in herinnering, die al vrij snel na de vorming van het nieuwe kerkgenootschap naar Friesland vertrok. Ds. Maliepaard vervolgens vertrok in 2012 na zes jaar wegens verschil van inzicht over de koers van de gemeente naar elders. Roozenbeek: ,,Daarna nam ds. A.C.R. van Dorp een beroep aan naar onze gemeente, maar vanwege persoonlijke problemen moest hij ons alweer na twee jaar verlaten, zodat we wederom zonder predikant kwamen te zitten. Als we na het jawoord van de classis in mei verder gaan onder de naam Gereformeerde Kerk Garderen PKN, hopen we weer een predikant te kunnen beroepen.''