Duoconcert door Enkja Mannenkoor en Gelders Opera en Operette-Gezelschap

EDE - Zaterdag 28 januari is het weer zover. Het Enka Mannenkoor Ede heeft het GOOG uitgenodigd om gezamenlijk een duoconcert te brengen.

Het Enka Mannenkoor mag zich verheugen op een succesvolle reputatie. Sinds jaren organiseert het koor concerten in binnen- en buitenland. Sinds 1996 organiseert het EME drukbezochte oranjeconcerten in Ede. Een hoogtepunt was het concert t.g.v. het 90 jarig bestaan waaraan o.a. de bariton Ernst Daniel Smid meewerkte. Dit is nog maar een summiere opgave van een reeks concerten die door het EME organiseert of waar ze voor worden uitgenodigd.

Als dirigent heeft Maarten Jan de leiding over 4 koren in Nederland en Duitsland. Sinds 1994 is hij dirigent van het EME. Zijn passie voor opera draagt hij ook uit door cursussen (o.a. colleges aan HOVO, Nijmegen) en als presentator van de live-opera's per satelliet vanuit The Met in New York.

Pianist Roland Aalbers begon zijn studie bij Arthur Hartong aan de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem. Na zijn diploma Docerend Musicus behaalde hij achtereenvolgend het diploma Uitvoerend Musicus en de Aantekening Kamermuziek bij Jacques Hendriks, beide cum laude. Tijdens zijn studie volgde hij masterclasses bij Detlef Kraus, Rian de Waal en in Duitsland bij Wolfgang Manz.

Roland Aalbers gaf solorecitals en trad op met orkest met werken van Chopin en Mozart. Hij heeft inmiddels een ruime ervaring met verschillende kamermuziekensembles. Hij werkte samen met cellist Gé Bartman en met tenor Frank Fritschy waarmee hij optrad in de Kleine Zaal van het Concertgebouw te Amsterdam. Daarnaast is hij als co repetitor (docent pianobegeleiding) verbonden aan het ArtEZ Conservatorium te Arnhem.

GOOG

Sinds haar oprichting in 1954 streeft het Gelders Opera- en Operette Gezelschap, kortweg GOOG, naar een programma aanbod dat zo goed mogelijk is afgestemd op de wensen van het publiek, waarbij "uitstapjes" naar wat onbekender werk niet worden gemeden.

Jaarlijks brengt het GOOG een operaproductie of een galaconcert van hoge kwaliteit, waaraan in de loop der jaren veel bekende operasterren meewerkten. De keuze van de opera's en operettes zijn zeer afwisselend en divers. Het gezelschap heeft onlangs meegewerkt aan een theatertournee langs alle theaters en evenementengebouwen. Zo werken zij al 35 jaar mee aan diverse televisieprogramma's.



Het GOOG staat altijd open voor nieuw zangtalent! Als één van de weinige operagezelschappen heeft het GOOG heel veel jonge leden. De gemiddelde leeftijd is 45 jaar en het jongste lid is 18 jaar. Wij bieden graag een podium voor jong talent, dat onder vakkundige leiding een professionele carrière wil maken. Ook de jonge(re) bezoeker is bij het GOOG aan het goede adres: producties van het GOOG worden tijdloos, vernieuwend en soms uitdagend geënsceneerd, waaruit blijkt dat opera actueel blijft en geschikt is voor jong en oud.

Hans Lamers, dirigent van GOOG, is veelzijdig, vakkundig en meeslepend. Lamers studeerde af in orkestdirectie, schoolmuziek en koordirectie aan het Stedelijk Conservatorium in Arnhem. Daarna volgden repertoirestudie en repetitietechniek, o.a. bij De Nederlandse Opera en de Hilversumse Omroep. In 1980 wordt hij dirigent bij het Gelders Opera en Operette Gezelschap (GOOG) in Arnhem, een aanstelling die zijn verdere ontwikkeling als dirigent sterk bepaalt. Ook dirigeert hij steeds meer orkestmuziek (Oost Gelders Symfonie Orkest, Symfonieorkesten streekmuziekschool Z-O Veluwe) en oratoriumrepertoire. Behalve bij het GOOG is Hans Lamers ook dirigent bij het grote operagezelschap De Osse Operavereniging, het Toonkunstkoor Zutphen en Omstreken en de COV Veenendaal.

Chris Kok, pianist, komt uit een bekende Edese blazers familie. Zowel zijn vader als zijn grootvader zijn jarenlang lid geweest van de Edesche Harmonie. Op 6-jarige leeftijd kreeg Chris zijn eerste pianolessen en op zijn 13e werd hij paukenist bij dit orkest.

Na de middelbare school studeerde Chris aan het Utrechts Conservatorium waar hij de diploma's Piano (cum laude), Hafa-directie en Bastuba behaalde.

Na de studie in Utrecht studeerde hij hoofdvak Orkestdirectie bij Tilo Lehmann aan het Zwols Conservatorium. Deze studie sloot hij in 1987 succesvol af middels een concert met het toenmalige Forum Filharmonisch Orkest in Enschede.

Thans is hij werkzaam als arrangeur en dirigent en van enkele Harmonie-en Fanfare orkesten en is hij als repetitor verbonden aan het Gelders Opera en Operette Gezelschap. Tevens is hij een veel gevraagd begeleider van solistenconcoursen voor blazers.

Als solist heeft hij diverse concerten gegeven met o.a. de Marinierskapel, de toenmalige Johan Willem Friso Kapel en enkele orkesten in Oostenrijk.

Samen met Roland Aalbers vormt hij een vast pianoduo voor koorbegeleidingen.



Locatie: Brinkstraatkerk, Brinkstraat 69, Bennekom.

Dirigent GOOG: Hans Lamers

Dirigent EME: Maarten-Jan Dongelmans

Pianist GOOG: Chris Kok

Pianist EME: Roland Aalbers

Kaarten € 20,00 incl. consumptie.

Kaartverkoop aan de zaal/ Novita Bennekom / Primera Bellestein en Primera Hoog Maanen, Ede.