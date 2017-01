Vanmiddag wandelden we even lekker in 't Paradijs, landgoed Bylaer, ergens halverwege, met die lange bruggen.

Alleen op de parkeerplaats schrokken we ons een hoedje, de parkeerplaats stond stampvol auto's. De reden bemerkten we wat later toen we gejoel hoorden: op de plas die bevroren was, werd enthousiast geschaatst.

Verder prachtige beelden van de sneeuw die nog niet weg was en ijs.

Het was weer genieten.