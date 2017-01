De Boeldag-schuur gaat elke maand open

Bij de Boeldag in Voorthuizen komen het hele jaar door mooie spullen binnen. Dat gaat dan allemaal in de verkoop tijdens de gezellige dagen op de laatste zaterdagen van juni en november. Maar tussendoor kloppen ook veel belangstellenden al aan bij Frank Morren, de toonzaalverkoper, of er iets specifieks beschikbaar was. Dat is zover uitgegroeid, dat de Boeldagcommissie besloten heeft om elke laatste zaterdagmorgen van de maand een Boeldag-schuurverkoop te houden.

Belangstellenden kunnen vaak niet wachten tot eind juni als ze op zoek zijn naar spullen voor de inrichting van een woning of de aanschaf van leuk speelgoed. Dat is natuurlijk heel jammer. Want als na de Boeldag-vakantie op 1 september de toevoer weer op gang komt, is er eind september al veel binnengekomen. En dat gaat het hele jaar zo door. Specifieke winterartikelen worden uitgestald op de Mini-Boeldag op de laatste zaterdag van november. Maar de complete uitstalling moet wachten totdat eind juni de grote Boeldag wordt gehouden.

Het nummer van de toonzaalverkoper (06-57 340 346) blijkt het hele jaar door in een groeiende behoefte te voorzien. Dit nummer blijft dan ook in bedrijf. Maar om een toekomstige overbelasting van deze vrijwillige toonzaalverkopers te voorkomen is er besloten om de grote Boeldag-opslag elke maand op een vaste tijd open te stellen. Als openingstijd is gekozen voor de laatste zaterdagmorgen van de maand van 9 tot 12 uur. Deze opslag ligt aan de Nieuwe Voorthuizerweg 15A, even buiten Voorthuizen richting Nijkerk.

Een tweede voordeel van deze regelmatige openstelling is het creëren van een vaste ontmoetingsplek, waar de kopers, maar ook andere belangstellenden, zomaar even kunnen binnenlopen en genieten van een praatje met elkaar onder het genot van een bakje koffie of thee. Meer informatie is te vinden op www.boeldag.com.