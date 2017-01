Solliciteren op De Meerwaarde

BARNEVELD - Afgelopen week was er voor de leerlingen van de derde klas van de Gemengde en Theoretische Leerweg (MAVO) van De Meerwaarde de LOB-week (loopbaanoriëntatie en begeleiding).

Veel aandacht is besteed aan de voorbereiding van de leerlingen op hun overstap naar een vervolgopleiding of toekomstige baan. Naast bedrijvenbezoek, het volgen van workshops waarin verteld werd over diverse beroepen en de scholen- en beroepenmarkt, was er ook een sollicitatieproject.

De leerlingen moesten voor het vak Nederlands een sollicitatiebrief schrijven, een CV opstellen en een 'heus' sollicitatiegesprek voeren. Hiervoor waren zo'n 35 ouders, oud-collega's, mensen die in hun werkzame leven ervaring hebben en hadden met sollicitanten uitgenodigd om de rol van personeelsmedewerker te spelen.

De goed voorbereide leerlingen vonden het best spannend om voor de eerste keer in hun leven een sollicitatiegesprek te voeren. De 'personeelsmedewerkers' spraken hun waardering uit over de positieve en enthousiaste houding van de leerlingen en vonden het prachtig om zo een bijdrage te kunnen leveren om de jongelui alvast te laten voelen hoe het er in de praktijk aan toe kan gaan.

Op De Meerwaarde kijkt men terug op een uniek en zeer leerzaam project dat helemaal aansluit bij het motiverend en praktisch onderwijs dat op de school gegeven wordt.