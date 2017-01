Zwemmen leren in de vakantie

VOORTHUIZEN - Recreatiepark De Boshoek heeft in samenwerking met Happyswim een concept ontwikkeld, waarmee kinderen hun A/B/C diploma binnen 2 weken kunnen halen met als titel "Zwemles tijdens uw vakantie".



Uit onderzoek is gebleken, dat het voor veel ouders een grote opgave is om gedurende anderhalf jaar wekelijks met de kinderen naar zwemles te gaan. Het is niettemin van groot belang, dat het kind zijn of haar zwemdiploma zo spoedig mogelijk haalt.

Recreatiepark De Boshoek en Happyswim combineert deze verplichting met een heerlijke vakantie.



Ouders verblijven gedurende twee weken op recreatiepark De Boshoek, waar iedere dag 3 uur zwemles wordt gegeven (met uitzondering van zondag) door deskundig en hoog opgeleide zweminstructeurs. Of het nu gaat om het A / B of C diploma? Alles is mogelijk. Ouders selecteren het verblijf, dat het beste bij hen past en Happyswim neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de kinderen. Zijn de kinderen 5 jaar of ouder, dan garandeert Happyswim het zwemdiploma voor het kind. De ouder ontspant en geniet van een heerlijke vakantie terwijl de kinderen zich het zwemmen eigen maken.



Daarnaast biedt Happyswim ook peutersurvival