Roparun Barneveld sponsort Norschoten Hospice Barneveld

BARNEVELD - Roparun Barneveld heeft Norschoten Hospice Barneveld twee geavanceerde spuitpompen gesponsord. Hiermee kan medicatie continu worden toegediend. De spuitpompen vervangen de oude, minder geavanceerde pompen en zijn een waardevolle aanvulling op de zorg die gegeven wordt aan de gasten in het hospice.

In de terminaal palliatieve fase is het van groot belang de medicatiedosering op elk moment van de dag aan te kunnen passen. Deze pompen beschikken over nóg meer mogelijkheden om dit te bewerkstelligen. Naast de zorg van artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers, draagt dus ook deze apparatuur mee aan het comfort in de laatste levensfase.

Vrijdag 20 januari 2017 overhandigden drie leden van het team Roparun Barneveld de pompen. Zij werden op Hospice Barneveld ontvangen met een heerlijke taart. De gift geeft mooi vorm aan het motto: 'Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven'. Het team van Norschoten Hospice Barneveld nam de pompen dankbaar in ontvangst. Het is een waardevol cadeau van Roparun voor de gasten en een aanvulling op de zorg die gegeven wordt tijdens hun verblijf in Hospice Barneveld.