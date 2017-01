Norschoten brengt dagbehandelingskrant uit

BARNEVELD - Dagbehandeling maakt het mogelijk om zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als je zorg nodig hebt. De drempel om die stap te nemen blijkt vaak nogal hoog. Om zoveel mogelijk inwoners te informeren over dagbehandeling en alles daaromheen, brengt Norschoten een dagbehandelingskrant uit. Deze krant wordt in week 4 huis-aan-huis verspreid in Barneveld en omstreken.



Met deze krant wil Norschoten op een begrijpelijke manier uitleggen wat dagbehandeling inhoudt. Zo is de krant gevuld met interviews met cliënten, mantelzorger, wijkverpleegkundige, behandelaren, specialist ouderengeneeskunde. Van verschillende kanten wordt dagbehandeling belicht: wat betekent dagbehandeling voor de cliënt, hoe ervaart de mantelzorger (vaak de partner) dit, wat doet de fysiotherapeut en wat is de rol van de specialist ouderengeneeskunde.



De eerste exemplaren zijn woensdag 18 januari 2017 uitgereikt aan de cliënten van dagbehandeling De Valk. Zij hebben meegewerkt om een hele dag dagbehandeling in beeld te brengen. Dit beeldverslag is als een filmstrip onderin de krant opgenomen.