Van de/den Brink meest voorkomende naam in Barneveld

BARNEVELD - In Nederland komen de achternamen De Jong, Jansen en De Vries het vaakst voor. Telefoonboek.nl dook in haar database en onderzocht de meest voorkomende achternamen bij twaalf Gelderse steden.

De Jong en De Vries ontbreken in de top drie van alle twaalf steden. Jansen komt wel vaak voor: in Arnhem (164 keer), Ede (57), Doetinchem (72), Zutphen (49), Tiel (43) en Wageningen (51) is het de meest voorkomende achternaam. Ook in Apeldoorn (plaats twee, 96), Harderwijk en Nijmegen (beiden plaats drie, 44 en 147) komt de naam vaak voor, al verliest deze het in Nijmegen van de variant met dubbel s (209).



Een andere typisch Gelderse naam is Van de/den Brink. In Barneveld is het zelfs de meest voorkomende achternaam (78). In Ede, Harderwijk, Wageningen en Nijkerk duikt deze naam ook op in de top drie. In Nijkerk is (Van de) Pol de grote winnaar, welke ook in Ede (plaats drie) erg populair is. Ook Harderwijk heeft een andere nummer één: Foppen is daar de meest populaire achternaam. Geen geintje trouwens.



Top drie meest voorkomende achternamen in twaalf Gelderse steden

Nijmegen: Janssen (209) Peters (162) Jansen (147)

Apeldoorn: Mulder (104) Jansen (96) De Boer (84)

Arnhem: Jansen (164) Janssen (91) Peters (83)

Ede: Jansen (57) Brink (56) (Van de) Pol (42)

Doetinchem: Jansen (72) Gerritsen (34) Janssen (28)

Barneveld: Van de/den Brink (78) Van (de) Beek (52) Van Dijk (42)

Zutphen: Jansen (49) Van de/den Berg (17) Scholten (16)

Harderwijk: Foppen (63) Brink (53) Jansen (44)

Tiel: Jansen (43) Schoots (24) Van Eck (21)

Nijkerk: (Van de) Pol (52) Van (de) Beek (40) Van de/den Brink (39)

Wageningen: Jansen (51) Van Dijk (20) Brink (19)

Winterswijk: Oonk (44) Wiggers (30) Stemerdink (28)