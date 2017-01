Toneelgroep Podium speelt verrassende komedie 'Geen dag spijt'

BARNEVELD - Op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari brengt Toneelgroep Podium Barneveld de eigentijdse komedie 'Geen dag spijt' op de planken. Daarmee heeft Podium gekozen voor een toneelvoorstelling over actuele thema's die iedereen zal herkennen.

'Geen dag spijt', geschreven door Christa Warmerdam, is een toneelstuk met veel humor. Maar er is zeker ook een serieuze onderlaag aanwezig, waar het publiek nadien nog over na kan denken. De mooie en verrassende eindscene draagt daar zeker aan bij.

Toneelgroep Podium neemt het publiek mee naar het appartement van Kim, die net gescheiden is. Ze woont er sinds een paar weken en staat nog vol met dozen. Van een echte inrichting is ook nog geen sprake. Ze is gelukkig niet alleen, want haar zus Laura en haar moeder Sophie komen te pas en te onpas binnenvallen. Als Dennis, haar beste vriend, eens bij haar komt koken, wordt het gezelschap steeds groter. Bijna iedereen valt op Tim, een jeugdvriend van Dennis. Maar op wie valt Tim eigenlijk?

Dit maakt 'Geen dag spijt' een heerlijke komedie over een gescheiden vrouw, een koopzieke zus, een bemoeizuchtige moeder, een 'homotoon' en een lekker ding!

Debutanten

Dit jaar debuteren er twee nieuwe leden bij Podium, Anne Zoethout (Tim) en Jantine Mulder (Sophie). De rest van de cast bestaat uit Wilma Berg (Kim), Yfke Jensma (Laura), Jan van de Kraats (Bart) en Gijs Berg (Dennis). De regie is in handen van Niek Jongsma en Thea van de Scheur (regie-assistent)

Toneelgroep Podium speelt 'Geen dag spijt' op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari om 20:00 uur in de toneelzaal van de Veluwehal. Kaarten a € 10,- kunnen vooraf gereserveerd worden via www.toneelgroep-podium.nl of via 0342-435714. Kaarten zijn ook verkrijgbaar aan de kassa bij de zaal.