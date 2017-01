Ziekenhuis Ede informeert over voeding en bewegen bij kanker

EDE - Voor wie kanker heeft, spelen voeding en bewegen een belangrijke rol. Door goede voeding en voldoende te bewegen kan men de behandeling beter doorstaan. Bovendien bevorderen bewegen en goede voeding het herstel. Maar ook om kanker te voorkómen is het belangrijk gezond te eten en voldoende te bewegen. De komende maanden belicht de infotheek van Ziekenhuis Gelderse Vallei de rol van voeding en bewegen bij kanker in het algemeen en specifiek bij bloed-, borst- en darmkanker.

Iedereen is van harte welkom in de infotheek. Deze is in de centrale hal van het ziekenhuis.

Tot en met 3 februari staat in de infotheek het thema bloedkanker centraal. Naast folders over de verschillende soorten bloedkanker is er op dinsdag 31 januari van 10.00 uur tot 13.00 uur een inloopspreekuur van de patiëntenvereniging Hematon. Een bestuurslid van deze vereniging beantwoordt vanuit patiëntenperspectief vragen over bloedkanker, lymfklierkanker en stamceltransplantatie.

Wereldkankerdag

Op 4 februari is het Wereldkankerdag. Deze dag richt zich dit jaar specifiek op de naasten van mensen die leven met kanker. Partners, kinderen, familieleden, goede vrienden: zij zorgen en begeleiden vaak intensief maar ervaren vaak ook veel verdriet en onzekerheid. Zij worden in de A.R.T.Z.-ziekenhuizen (Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei) in de week voorafgaand aan 4 februari speciaal in het zonnetje gezet.

Borstkanker

Van 6 februari tot en met 4 maart staat het thema borstkanker centraal. Op 22 februari is van 19.30 uur tot 21.30 uur een informatieavond van Borstkanker Vereniging Nederland. Het thema van deze avond is 'Stap voor stap meer grip op energie'.

Darmkanker

De maand maart is Darmkankermaand. Deze maand is er volop informatie te vinden over het voorkomen en de behandeling van darmkanker. In de week van 21 maart staat in de centrale hal de Opblaasbare Darm. Men kan een wandelingetje maken door deze darm en ervaren, hoe de menselijke dikke darm er van binnen uitziet. Daarnaast is er op donderdag 23 maart van 13.00 uur tot 15.00 een informatiemarkt over darmkanker, met onder andere een rondleiding op de afdeling en speeddaten met een maag-darm-leverarts.

Wensen

Vanaf half januari tot en met eind maart staat in de infotheek een wensboom. Bezoekers kunnen hierin een kaartje hangen met een wens voor een patiënt met kanker. Iedere week wordt de boom leeggehaald en delen vrijwilligers de kaartjes uit aan patiënten.

Oncologische zorg A.R.T.Z.

Ziekenhuis Gelderse Vallei maakt deel uit van de Alliantie Regionale Top Zorg (A.R.T.Z). In het A.R.T.Z. Oncologisch centrum wordt de oncologische zorg van Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei bij elkaar gebracht. In de samenwerking delen gespecialiseerde teams per kankersoort hun kennis en ervaring met elkaar, met als doel de oncologische zorg in Gelderland verder te verbeteren.