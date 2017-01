Disney XD kiest voor Klimbos Garderen

GARDEREN - Een unieke samenwerking met Disney XD levert een uitdagend en verrassend nieuw parcours op. Het Marvel Superhelden-parcours zorgt ervoor dat elke bezoeker van Klimbos Garderen zich een ware superheld voelt! Zaterdag 21 januari jl. is het Marvel Superhelden parcours officieel in gebruik genomen door 120 enthousiaste Disney XD fans. Het hele jaar is dit parcours exclusief te beleven bij Klimbos Garderen. Ook is er een special edition van het klimdiploma ontworpen, welke bij kinderfeestjes en schoolreisjes wordt uitgereikt.



Spider-Man

Disney XD vond Klimbos Garderen het perfecte decor om de première van de nieuwe afleveringen van Marvels's Ultimate Spider-Man kracht bij te zetten. Met het idee de kijkers van Disney XD een extra beleving te bieden rondom dit thema, werd er een prijsvraag bedacht waarbij alle winnaars in Garderen bijeen kwamen voor een gezellige en actieve dag. Uiteraard geheel in het teken van de populaire superheld. Zowel het Klimbos als Restaurant de Wildebras waren geheel volgens thema aangekleed, tot aan de cupcakes toe. De eerste aflevering werd getoond in Restaurant de Wildebras en vervolgens hebben alle prijswinnaars succesvol het parcours afgelegd. De dag werd afgesloten met een goed gevulde goodiebag, met daarin onder andere een special edition van het klimdiploma! De unieke samenwerking tussen Klimbos Garderen en Disney XD resulteerde in een onvergetelijke dag en een mooie start voor het nieuwe klimseizoen.

Gratis entree

Barneveld Vandaag kan 2 maal 2 toegangskaartjes weggeven. Stuur een mail naar de redactie: redactie.bv@persgroep.nl Vrijdagmorgen doen we digitaal 'ezeltje prik'.