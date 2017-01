Een nieuwe aanwinst bij Autobedrijf Kroon

De menukaart van Suzuki heeft een opvallende uitbreiding: de nieuwe Suzuki Ignis. Een auto die men geheel zelf kan samenstellen. Handgeschakeld of automaat. Enkele kleur of two-tone, mild Mineral Grey of pittig Flame Orange. Aan de koper de keuze.

BARNEVELD - De nieuwe Ignis is er in drie verschillende uitvoeringen: de Comfort uitvoering, de Select en de Ignis Stijl . De Comfort is van alle gemakken voorzien en het frisse design van het exterieur krijgt een vervolg in het speelse interieur met oranje dan wel titaniumkleurige accenten zoals rond de ventilatieroosters in het dashboard, op de middenconsole en portiergrepen vóór. De Comfort is al te verkrijgen vanaf €14.499,- inclusief kosten rijklaar maken. De Select biedt naast de standaarduitrusting onder meer DAB+ (digitale radio), een AUX- en USB-aansluiting, een 7-inch multitouch display en een achteruitrijcamera. Met de Suzuki Ignis Stijl kiest u voor de meest complete versie. Aan de buitenkant is deze luxe versie duidelijk te herkennen aan zijn LED-achterlichten, LED-dagrijverlichting, koplampen met LED-projecten en richtingaanwijzers in de buitenspiegels. Nog een handige extra van de Ignis stijl: om de auto te starten kan de sleutel op zak blijven. De Ignis Stijl is namelijk voorzien van het Keyless push start systeem. Ofwel, met één druk op de knop start de auto.

De nieuwe Suzuki Ignis combineert zijn retro-designelementen met moderne eigenschappen zoals de beschikbaarheid van hybride technologie en is hiermee nog zuiniger, namelijk 1 op 23,3. Met een leeggewicht van slechts 785 kilogram de Ignis ook nog eens de lichtste auto in zijn klasse.



Voorproevende verkopers

Enkele verkopers van Autobedrijf Kroon hebben eerder alle ins en outs van de nieuwe Ignis ontdekt. Jurjen is vooral te spreken over de ruimte op de achterbank. "Met mijn behoorlijke lengte van ruim twee meter zit zelfs ik achterin goed én raakt mijn hoofd niet eens het dak. Zelfs languit relaxen op de achterbank behoorde tot de mogelijkheden." Ook Wilco is erg enthousiast, met name de mogelijkheden om de auto te personaliseren naar eigen smaak en wensen. Hij vertelt: "Dit is echt een trend binnen autoland en daar kon Suzuki natuurlijk niet in achterblijven. Zo zijn er veel kleurcombinaties mogelijk en kan dus iedereen zijn eigen IK in de auto kwijt. Elke Ignis zal hierdoor uniek zijn. Volgens de heren is de auto niet te plaatsen naast een concurrent omdat er simpelweg geen vergelijkbare auto op de markt is. ,,Met de grote mogelijkheden die de Ignis biedt en een goede prijs-kwaliteitsverhouding is het gewoon een geweldig leuke auto die een nieuw segment creëert".