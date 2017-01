Spoorzoeken: Burgers voor alle burgers!

Als columnist is mijn verboden woord helaas 'politiek'. 'Period' zou de woordvoerder van Trump hebben gezegd. Waar ik het wel met u over mag hebben is eten. Mijn mede columnist heeft daarin inmiddels een repeterend thema. Dat kan ik ook. Bij gebrek aan inspiratie en behoefte aan snel gemak besloot ik namelijk laatst, samen met vrienden, op de terugweg langs een zeker burgerrestaurant te gaan.

De aanwezigheid van dit concern langs de weg valt niet te ontwijken. Hun boodschap via televisie en reclame-uitingen is altijd energiek en vol bravoure. Het liefst koppelen ze het merk aan sport en beweging. Wellicht kun je er dan eindeloos van blijven eten. Maar met mijn voorkeur voor vleesloos bereikten de meeste burgers mij nooit. Het concern besloot recent echter om de focus in de campagne te verleggen. Overal zag ik opeens boodschappen die wel op mij gericht waren. Een vegetarische burger! Het signaal werd opgepikt en geparkeerd in mijn geheugen. "De gouden bogen zijn er nu ook voor mij!".

Deze uitgebalanceerde informatie gaf voldoende argumenten om enkele weken later positief te kunnen antwoorden op de vraag, "zullen we?". Eenmaal binnen bleek dat veel burgers de behoefte aan snel gemak met ons deelden. Buiten stelden burgers die behoefte zelfs op de proef door zich in een file aan te sluiten. "Dan hoef je de auto niet uit". Je kon het bijna van de hoofden lezen. "Wij doen dit alleen op zaterdag..." en "we hebben net gesport hoor!".

Ik had ook een excuus bedacht, want dat hoort bij de totaalbeleving. "Ik kom de vegetarische burger proberen". Gecombineerd met 'echte' boerenfriet natuurlijk, want dat klonk ongelooflijk goed. Maar dan komt het moment dat je het kartonnen doosje open doet. De boodschap had geweldig geklonken, het totaalplaatje zag er op papier fantastisch uit! Maar toen het voor mij stond, was de werkelijkheid een stuk minder. Een klein, slap broodje, een smakeloze burger en vreemd gesneden frieten.

Na afloop zeiden we tegen elkaar dat het gezellig was geweest. We wilden er allemaal in blijven geloven! De eindbaas van de burgers boeide het niet, of het ons gesmaakt had. Maar als zijn woordvoerder het aan ons had gevraagd, dan hadden we collectief geroepen dat het fantastisch was geweest! Het was de beste keuze, echt fenomenaal!

Vanaf nu is het burgers first, period!