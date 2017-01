Schaffelaartheater Barneveld - In de voorstelling 'Serenade' van Joris Linssen & Caramba draait het om het Mexicaanse gebruik een orkest in te huren voor een liefdesserenade of een ode aan de doden. Zanger Joris Linssen heeft dit meegemaakt toen hij een tijdje in Mexico woonde. Hij kwam erachter dat muziek een grote rol speelt in het dagelijks leven daar, maar ook dat ze er nogal anders met de dood omgaan. ,,Het is gebruikelijk om met Allerzielen naar het graf van een geliefde te gaan en een orkestje te laten spelen. Ze vieren het leven, in plaats van dat ze de dood herdenken. En muziek speelt daarbij een grote rol. Maar ze hebben ook de liefdesserenade. Ik vroeg me af of dat ook in Nederland zou kunnen." En dat is wat u bij 'Serenade' gaat beleven. Een ode aan het leven, de liefde en de muziek.