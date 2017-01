Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft nieuwste apparatuur voor borstonderzoek

EDE - Alle ziekenhuizen in de Alliantie Regionale Topzorg (A.R.T.Z.), waar Ziekenhuis Gelderse Vallei deel van uitmaakt, beschikken sinds kort over de nieuwste apparatuur voor borstonderzoek. De combinatie van de moderne mammograaf en de nieuwste bioptentafel maakt het mogelijk om eventuele afwijkingen nog sneller en nauwkeuriger op te sporen. Ziekenhuis Gelderse Vallei doet jaarlijks bij ruim 5000 patiënten dergelijk borstonderzoek.



Het team van medisch specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen van het Slingeland Ziekenhuis, Rijnstate en Ziekenhuis Gelderse Vallei werken in het A.R.T.Z. Oncologisch centrum intensief samen op het gebied van borstkanker. Daarbij gelden de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. Behandeling met de beste apparatuur hoort hierbij.



Radiologie

De afdeling radiologie van Ziekenhuis Gelderse Vallei is blij met de komst van de nieuwe apparatuur. Radioloog Jeroen Nikken vertelt: 'Het onderzoek bij verdenking op borstkanker is met deze nieuwe apparatuur verder verbeterd.' De mammograaf is sinds kort in gebruik. Dit apparaat maakt het mogelijk om in laagjes door de borst te scannen, waardoor eventuele afwijkingen nog nauwkeuriger kunnen worden opgespoord. 'De nieuwste bioptentafel biedt diezelfde hoge beeldkwaliteit. Dit maakt het mogelijk om bij verdenking op borstkanker exact te berekenen waar het weefsel (biopt) moet worden afgenomen.' Met deze innovatieve apparatuur ondersteunen de radiologen de eendagsdiagnostiek bij borstkanker.



A.R.T.Z.

Op het gebied van oncologie werkt Ziekenhuis Gelderse Vallei nauw samen met het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en Rijnstate in Arnhem. Dit doen de drie ziekenhuizen onder de naam A.R.T.Z. Oncologisch centrum. De ziekenhuizen delen kennis en ervaring met elkaar over onder andere zorgprocessen en resultaten van behandelingen. Doel van de samenwerking is het verder verbeteren van de oncologische zorg.



Snelle diagnostiek bij borstkanker

Gezamenlijk behandelen de drie ziekenhuis jaarlijks ruim 800 nieuwe patiënten met borstkanker, hiermee behoren ze tot één van de grootste borstkankercentra van Nederland. De hoogste kwaliteitseisen vormen de norm voor alle drie de ziekenhuizen. Het aanschaffen van deze nieuwe appartuur voor borstonderzoek is daar een mooi voorbeeld van. Maar bijvoorbeeld ook het realiseren van eendagsdiagnostiek voor patiënten met borstkanker.

Alle drie de Gelderse ziekenhuizen van het A.R.T.Z. Oncologisch centrum beschikken inmiddels over deze mammograaf en bioptentafel.