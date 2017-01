Jarige van de week: Els Schut

Jarige van de Week is deze keer Els Schut, mama/schoonmoeder van Martijn en Marije en Gijs, Gerrit en Maria, Ze werd zondag 60 jaar en krijgt alsnog zo'n lekkere verjaardagstaart van Bakker Koot.

"Graag willen wij haar in het zonnetje zetten", schrift Maria Schut de redactie. "Zij is een lieve vrouw die voor iedereen klaar staat en niets is haar te veel. Ziet overal het goede van in en is onvermoeibaar positief." Els Schut is huisvrouw en moeder. Ze houdt van lekker eten koken en gezellige avondjes met vrienden en familie/gezin. Werken in de tuin doet ze graag en ze helpt Maria, haar dochter, met boodschappen doen en in haar moestuin. Ze houdt van wandelen, goede muziek en lezen. "Ze is een luisterend oor en een schouder voor veel mensen".

Hond

Bas de Koning wordt vrijdag 27 januari alweer 6! "Hij telt al 2 weken de dagen af, hij hoopt een echte hond te krijgen! Bas is een echte dierenvriend", zo laten zijn ouders weten. "Nu maar afwachten of zijn grote wens ook in vervulling zal gaan."

Vrijdagmiddag komen zijn vriendjes, en daarna komen de opa's en oma's ook nog taart eten. Tevens hoopt Bas op een verjaardag met heel veel slingers en ballonnen, dat staat zo feestelijk!

Taart

Laat ook uw jarige neef, uw moeder of uw tuinman/buurjongen kans maken op zo'n lekker taart van Bakker Koot. Stuur een mail nar de redactie met een foto (niet verkleinen!) en iets over de hobby's, het werk, de sport of het huisdier van de jarige. Wacht niet te lang met insturen. De rubriek wordt doorgaans maandag al gemaakt met de inzendingen, die er dan zijn.