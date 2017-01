Dominee-effect:Scheve schaats

Het was even meer winter dan de voorbije kwakkelwinters. De hoop gloorde: zullen we spoedig kunnen schaatsen? De Elfstedentocht meemaken? Zal ik nu eindelijk de ijsbaan hier zien opengaan? Maar helaas: het gaat meer dooien dan vriezen. En we gaan ook niet over één nacht ijs. Opbergen die schaatsen maar weer. Volgend jaar beter? Schaatsen zit de meeste Nederlanders in het bloed. Een soort koorts bevangt ons als het gaat vriezen. We hebben er graag koude oren en handen voor over. De lange winter van 1963 herinner ik me nog. Ik herinner me niet meer hoe koud het was, maar wel dat ik veel geschaatst heb. Op 'houtjes' eerst. Maar die zaten al gouw scheef. De volgende etappe was: lage noren, mét riempjes. Maar het bleef lastig geen scheve schaats te rijden.

Toen kwamen de hoge noren in beeld. Ik mocht ze als 16 jarige kopen mits ik ze op de groei kocht! Met dikke sokken erin. Maat 46, terwijl ik maat 43 van schoen heb. Dus eigenlijk te groot gekocht. Maar het kostte ook een rib uit je lijf: 89 gulden. Wel goeie. Ik heb ze tot op heden nog steeds. Als ze maar goed geslepen zijn rijd ik geen scheve schaats. De kunst blijft: echt goed in je schoen gaan staan. De goede houding aannemen. Techniek aanleren is –achteraf bezien - veel belangrijker dan ik vroeger dacht. Vanwege verwaarlozing van die techniek ben ik nooit een goede schaatser geworden. Het was al heel wat, dat ik kon meekomen met een buurman, toen we gingen schaatsen op de Nieuwkoopse plas. Wat een prachtig winterlandschap trouwens!

Het aantal winters neemt af. Van gewoon schaatsen komt weinig. Het probleem van scheef ondergebonden schaatsen overwinnen hoeft nauwelijks meer geleerd te worden. Want wie heeft er nu nog van die 'houtjes'. Hockeyschaatsen met een hoge schoen, dát helpt tegen die zwakke enkels. Maar echt schaatsen… nee dat is het niet. Zijn kunstschaatsen beter? Dan moet je wel leren zwieren. Techniek is ook dan nodig. Zo maakten mijn ouders indruk op elkaar. Het ijs was dating-site nummer 1. Veel verkeringen ontstonden op het ijs. 'Haye-maye' schaatsen met de handen gekruist elkaar vasthouden. Eerste aanrakingen. Ze werden er warm van.

Het aantal winterse winters neemt af, maar het aantal scheve of nog erger schuine schaatsrijders neemt toe. Je houdt het niet bij, hoe velen een schuine schaats zijn gaan rijden. Vreemdgaan wordt steeds meer een koorts, die de schaatskoorts overtroeft.

Wat was en is techniek aanleren belangrijk! De juiste grondhouding in het leven leren. De tien geboden respecteren. Oefenen in discipline. Niet onnodig vallen. In evenwicht en in conditie blijven. Niet voor anderen een struikelblok worden. Niet met die scherpe ijzers over andermans handen rijden. Niet in een wak rijden. Ogen en oren goed open houden. Niet met schuine bedoelingen naar de vrouw van een ander kijken. Dat is volgens Jezus trouwens al vreemd gaan.

Een scheve schaats rijden rijdt niet lekker. Je had schaatsers die met blote voeten op de ijzers stonden. Met van die lastige veters soms half los. Maar schaatsen dat ze konden! Natuurtalenten of meestal jong geleerd van een oudere. Goede raad accepteren. Niet te snel op hoge noren en dan meer op de schoen schaatsen dan op het ijzer. Eerst op nederige 'houtjes' .

Zij die een scheve of schuine schaats hebben gereden, verwijs ik trouwens naar die Man van het jaar nul, Die voor ons gestorven is aan het hout toen wij nog schuinschaatsers waren.