BARNEVELD - Aanstaande maandagavond doet Henny van der Wildt verslag van haar reis door het Annapurna gebergte in Nepal. Met tien deelnemers, twee gidsen en vijf dragers maakte zij een fantastische tocht door Nepal.

De avond begint met wat er in de hoofdstad Kathmandu te zien is. Na een dag in de bus hobbelen, gaan we dan eindelijk wandelen rondom het Annapurna-massief met bergen die hoger dan 8000m zijn. De tocht start tussen de rijst- en gierstvelden op 1700m, maar al gauw wordt het landschap kaler en ruiger. Er zijn kleine dorpjes waar we thee drinken, lunchen, avondeten en slapen in lodge's. Deze plaatsen bestaan al eeuwen, gelegen aan een ooit zeer belangrijke handelsroute, waar zout en graan per ezel, yak en mensen werd vervoerd. De sherpa's kunnen wel 50 kilo op hun rug dragen. Westerlingen lopen boven de 4000m niet meer zo snel, vanwege het zuurstof tekort en moeten elke dag 4 liter drinken en langzaam stijgen, anders krijgen wij hoogteziekte. "We genoten elke dag van de uitzichten, vegetatie, vogels, mens en dier.", aldus Van der Wildt. "Na ruim een week lopen gaan we de Thorung la pas over en die is 5416m hoog! Daarna de sneeuw door. De afdaling begint en de reis kan niet meer stuk. Wat een fantastische wandeltocht met iedere dag een totaal ander landschap. Geen warme douches, harde matrassen, ijzige kou, om 6 uur opstaan, 8 uur lopen."

De avond wordt door Groei & Bloei Barneveld georganiseerd in de Velewehal in Barneveld. Aanvang: 19:45. Meer informatie op de agenda op www.barneveld.groei.nl