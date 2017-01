B en W willen onderzoek Schaffelaartheater niet eerder openbaar maken

BARNEVELD - Burgemeester en wethouders willen het onderzoek van Langedijk SWO naar de mogelijke toekomst van het Schaffelaartheater niet openbaar maken vóór het college er zelf een standpunt over ingenomen heeft. Dat antwoorden B en W op vragen van Pro'98.

Raadslid André van de Burgwal wilde een publieke discussie over het rapport vóórdat de collegepartijen door een standpunt van B en W erover al min of meer vastgelegd zouden zijn. Dat had hij niet als zodanig geformuleerd, maar het gelaten bij een algemeen pleidooi voor transparantie.

Daar is volgens B en W geen gebrek aan. Op 9 januari 2017 is de klankbordgroep uit de raad in de gelegenheid gesteld om met de bureaus Langedijk SWO en BDO Advisory af te stemmen of in het concept rapport "On-derzoek Schaffelaartheater Barneveld" alle door de klankbordgroep gestelde vragen zijn behandeld. Hierna heeft Langedijk SWO het rapport nog op enkele punten aangevuld, zo stelt het college.

"Op 10 januari 2017 hebben wij het definitieve rapport van Langedijk SWO ontvangen. Op basis van het definitieve rapport van Langedijk SWO willen wij een zorgvuldige afweging maken met betrekking tot het voorstel dat wij aan de raad zullen aanbieden."

Het college vindt juist, dat "de transparantie vereist, dat naast het rapport ook het standpunt van het college duidelijk is. Voordat wij het rapport en het standpunt van het college openbaar maken, willen wij de bestuurders van Schaffelaartheater BV en Coulissen podiumexploitatie BV hierover informeren."

Het voornemen is om het besluitvormingsproces binnen het college uiterlijk op 16 februari 2017 af te ronden. "Wanneer wij eerder tot een colleges-tandpunt komen dan zullen wij ons standpunt en het onderliggend rapport van Lange-dijk SWO zo spoedig mogelijk daarna openbaar maken."

De raad heeft vanaf 16 februari 2017 circa vijf weken de gelegenheid om zich op de raadsvergadering van 22 maart voor te bereiden. "Gelet op het bovenstaande kunnen wij niet aan uw verzoek tegemoet komen."