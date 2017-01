Gemeente herhaalt succesvolle cursus Betrokken bij Barneveld

BARNEVELD - De gemeente Barneveld organiseert op dinsdag 16, maandag 22 en woensdag 24 mei 2017 opnieuw de cursus Betrokken bij Barneveld. De cursus is bedoeld voor inwoners, die graag meer willen weten over hoe de gemeente Barneveld wordt bestuurd en is georganiseerd.

Vanwege de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad (woensdag 21 maart 2018) is deze cursusserie ook interessant voor inwoners, die belangstelling hebben voor het raadslidmaatschap; er wordt extra aandacht besteed aan wat het werk van een gemeenteraad(slid) is.

De gemeente Barneveld vindt het belangrijk, dat inwoners weten wat de gemeente Barneveld doet en hoe de gemeente wordt bestuurd. De cursus Betrokken bij Barneveld biedt inwoners de gelegenheid om dat te ontdekken. Tijdens de eerste twee cursusavonden (op resp. 16 en 22 mei 2017) wordt – op een interactieve manier – ingegaan op bestuur, politiek en organisatie. De derde cursusavond (24 mei 2017) start met een gezamenlijke maaltijd van de deelnemers in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis en een bezoek aan de raadsvergadering. Na afloop ontvangen alle deelnemers een deelnamecertificaat.

De cursus wordt gegeven door gemeentesecretaris Dick Bakhuizen, griffier Erik van Steden en communicatieadviseur Bertil Rebel.



De cursusserie Betrokken bij Barneveld biedt plaats aan maximaal 40 deelnemers. Belangstellenden kunnen zich per e-mail aanmelden via b.rebel@barneveld.nl. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.