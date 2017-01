Beethoven heeft de toekomst in Voorthuizen

VOORTHUIZEN - Nog 9 dagen en dan is het zover, de laatste editie van het succes Back for the Future! De kaartverkoop loopt zoals de laatste jaren weer erg goed, vooral de laatste weken is er een run op de kaarten! Het thema wit is op herhaling, omdat het volgens de organisatie een prachtig effect was om die dansende witte massa te zien in het blacklight. Er wordt weer hard gewerkt om de zaal er sfeervol uit te laten zien, er is een geweldige band ingevlogen; Beethoven, de dj heeft de muziek weer klaar staan, aan de witte wanddoeken wordt hard gewerkt, de inrichting van de loungeruimte is compleet en de organisatie heeft de witte outfit al klaar hangen! Met deze swingende reünie van Voorthuizen en de verre omgeving op 4 februari stopt de organisatie van Back for the Future op het hoogtepunt!