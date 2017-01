Wedstrijdverslag : De Treffers M1 - Hoevelaken M1,

Wedstrijd verslag dinsdag 24-01-2017. Treffers M1 – Hoevelaken M1 :

Gister was het dan zover. Onze 12e en laatste competitie wedstrijd van het seizoen.

Wij gingen kregen de heren van Hoevelaken op bezoek.

We hebben met z’n allen warmgelopen en daarna warm gespeeld. Na 10 minuten warm gespeeld te hebben zijn we om en om met de eerste 2 dubbels begonnen.

De mannendubbel 1 : 15-21 & 6-21.

Mannen dubbel 2 : 21-16 , 14-21 & 14-21

Daarna zijn we met de single's begonnen :

Single 1 : 6-21 & 14-21

Single 2 : 18-21 & 15-21

Single 3 : 15-21 & 14-21

Single 4 : 21-15 & 21-10

Als laatst hebben we de laatste 2 dubbels gedaan, met als uitslagen mannendubbel 3 : 10-21 & 18-21 Mannendubbel 4 : 13-21 & 8-21.

Na de dubbels hebben we omgekleed en hebben daarna nog even gezellig na geborreld met elkaar en gezellig nagepraat over de wedstrijd.

Einduitslag : 1-7 voor Hoevelaken. Dit was onze 12e en laatste competitie wedstrijd van dit seizoen.

Na dat we de vorige keer met 8-0 hadden verloren in Hoevelaken, kunnen de heren terug kijken op leuke wedstrijden en leuke potjes.

Wij willen graag de heren uit Hoevelaken bedanken voor de gezelligheid , leuke potjes , en vooral het plezier dat we aan elkaar gehad hebben.

Nadat deze wedstrijd gespeeld is , is het voor het herenteam van Hoevelaken zeker.

De heren van het herenteam van Hoevelaken zijn namelijk met kop en schouder kampioen geworden van de poule.

Via deze weg willen wij de heren van harte feliciteren met hun kampioenschap , en willen wij hun heel veel succes wensen in de heren 1e klasse.